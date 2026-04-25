Pablo Sánchez 25 ABR 2026 - 23:41h.

Álex Baena se libera y apoya a Pablo Barrios tras su lesión: “Me duele verle así, sé lo que se siente”

A la espera de pruebas médicas

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Diego Pablo Simeone compareció ante los medios visiblemente satisfecho tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Athletic en el Metropolitano. El míster argentino analizó lo bueno que hizo su plantilla, pero no podía esconder su cara de preocupación ante la lesión sufrida por Pablo Barrios, quien tuvo que abandonar antes de tiempo el encuentro. También tuvo elogios para Griezmann tras comandar la remontada de los suyos y dejó pinceladas de la importanca de la afición rojiblanca el próximo miércoles frente al Arsenal.

La rueda de prensa de Simeone

El análisis: "Veíamos que el primer tiempo no podíamos jugar como queríamos. Había ganas e intención, pero no tranquilidad y calma para buscarla. Hablamos en el descanso, el fútbol cambia rápidamente con una jugada y así fue. Encontramos dos goles rápidos y nos pusimos con un partido más controlado. Necesitábamos volver a ganar en Liga, estar cerca del Villarreal".

Qué ha cambiado: "La intensidad es lo que marca un poco lo que los futbolistas puedan dar. Los buenos lo son, hay veces que saldrán mejor o peor las cosas, pero el entregarse es siempre. Los cuerpos hablan y hoy hablamos, en el segundo tiempo sobre todo, donde se demostró que el equipo fue a por el partido".

Griezzman: "Eso es lo que tiene un futbolista como Antoine, siempre tiene ese detalle diferencial. Encaminó la remontada. Entendíamos que había dado el máximo y necesitábamos meter gente fresca".

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Pablo Barrios: "Son momentos dicíciles, tendrá que atravesarlos. La vida siempre nos pone en dificultades y a él se lo está poniendo desde sus lesiones. Habrá que sacar aprendizajes puros para el tiempo que viene".

Arsenal: "Necesitamos de nuestra gente muchísimo, son el puntapié inicial para hacer una buena semifinal".