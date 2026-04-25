Clément Lenglet vuelve a regalar un gol y la afición del Atlético de Madrid no le perdona

Joaquín Anduro 25 ABR 2026 - 22:54h.

Clément Lenglet volvió a ser silbado por el Metropolitano

Drama en el Atlético de Madrid con otra lesión de Pablo Barrios y enfado de Simeone

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No está pasando por un buen momento que se diga Clément Lenglet, que ha vuelto a dejar en el partido del Atlético de Madrid ante el Athletic las dudas que planean sobre él durante prácticamente toda la temporada a pesar de la victoria. El defensa francés cometió un error que desembocó en el primer tanto del equipo rojiblanco y volvió a ser silbado por la grada del Metropolitano, que le achacó este bajo nivel.

Pasados los 20 minutos de juego, Íñigo Ruiz de Galarreta buscó un balón a la espalda de la zaga colchonera hacia Iñaki Williams, pero se le fue largo y la pelota parecía fácil para que la recuperasen los locales. Sin embargo, Lenglet y Jan Oblak no se entendieron y el galo se tiró muy forzado a por la pelota despejándola a saque de esquina cuando lo tenían todo a favor.

Ya ahí, Clément Lenglet se llevó algunos silbidos y fue peor cuando Aitor Paredes hizo el 0-1 con un gran cabezazo a la salida de ese córner. El internacional francés tuvo varios momentos de silbidos por parte de la grada cuando recibía la pelota recriminándole este bajo nivel que costó un susto ante el Barcelona.

El drama de Clément Lenglet en el Atlético-Barça de Champions

El Atlético de Madrid-Barcelona de vuelta de cuartos de final de Champions League, tras el 0-2 de la ida en el Camp Nou, pudo tornar en drama cuando los culés igualaron la eliminatoria. El defensor francés falló en los dos goles del equipo de Hansi Flick perdiendo con demasiada facilidad balones que tenía en su posesión y pudo liarla hasta en un tercero, pero Juan Musso salvó los muebles.

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Ahí, el Metropolitano comenzó a dedicarle una sonora pitada mucho más fuerte que la de este sábado aunque la situación se calmó con el gol de Lookman que colocaba al Atleti en unas semis en las que se medirá al Arsenal. Tan señalado quedó el 15 rojiblanco que Mateu Alemany, tras el encuentro, le defendió en declaraciones a Movistar+.

"Clément evidentemente ha sufrido en esa acción inicial que nos cuesta el gol. Pero también quería destacar, en la jugada del gol anulada a Ferran. Hace una acción defensiva extraordinaria. Al chut de Gavi, que se quedaba solo delante del portero. Prácticamente gol sí o sí. Que se fijen y la pongan también. No vamos a hablar de las cosas. Cierto que ha habido un error. Cierto que tiene una acción decisiva, porque ese balón se va Gabi. Eso es gol sí o sí. Acción defensiva espectacular de Clement", reivindicó el directivo del Atlético.