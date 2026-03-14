Asís Martín 14 MAR 2026 - 13:42h.

Fernando Llorente valora a los cachorros emergentes del Athletic: de Nico Williams a Urko Izeta pasando por Selton

El Athletic Club tiene muchos dueños y aficionados a los perros entre su plantilla

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BilbaoEn los previos del partido que el Athletic Club de Ernesto Valverde ha disputado este sábado en el estadio municipal de Montilivi ante el Girona FC de Míchel Sánchez, los jugadores rojiblancos han podido tomar contacto con la guapísima mascota del conjunto gironins, que se trata de un precioso ejemplar de Labarador Retriever llamado 'Canya'.

Mientras la simpática perrita de seis años se paseaba junto a los integrantes de la expedición vizcaínas, el que más ha destacado, aparte de los cariñosos gestos de Nico Serrano o Gorka Guruzeta, ha sido el delantero de Aia Urko Izeta, que ha tenido verdadero feeling y ha sabido manejar rápidamente a la mascota, aunque se ha ayudado eso sí de algunos jugosos premios que se sacaba de su bolsillo para darle a la boca.