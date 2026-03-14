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Urko Izeta y el amor a primera vista con la mascota del Girona 'Canya'

Urko Izeta aplaude tras eliminar en Copa a la Cultural Leonesa
El delantero de Aia Urko Izeta aplaude antes de un partido de su equipo. (Foto: Athletic Club)
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BilbaoEn los previos del partido que el Athletic Club de Ernesto Valverde ha disputado este sábado en el estadio municipal de Montilivi ante el Girona FC de Míchel Sánchez, los jugadores rojiblancos han podido tomar contacto con la guapísima mascota del conjunto gironins, que se trata de un precioso ejemplar de Labarador Retriever llamado 'Canya'.

Mientras la simpática perrita de seis años se paseaba junto a los integrantes de la expedición vizcaínas, el que más ha destacado, aparte de los cariñosos gestos de Nico Serrano o Gorka Guruzeta, ha sido el delantero de Aia Urko Izeta, que ha tenido verdadero feeling y ha sabido manejar rápidamente a la mascota, aunque se ha ayudado eso sí de algunos jugosos premios que se sacaba de su bolsillo para darle a la boca.

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