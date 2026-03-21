La reflexión de Ernesto Valverde sobre los objetivos del Athletic y los méritos del Betis: "Esas cosas siempre refuerzan"
La rueda de prensa de este sábado de Ernesto Valverde ha estado marcada por el anuncio de su despedida del Athletic a final de temporada aunque el técnico extremeño ha querido centrarse en el decisivo duelo de este domingo ante el Betis. El Txingurri afronta sus 10 últimos partidos con el equipo rojiblanco con la intención de regresar a Europa y ha alabado los méritos del equipo verdiblanco, al alza tras golear al Panathinaikos en Europa League.
Ernesto Valverde, sobre el Athletic-Betis y el tramo final de temporada
A tiempo de la guinda de la temporada: "Creo que estamos a tiempo para hacer muchas cosas. Lo que pasa es que nos encantaría pero para llegar al segundo piso antes hay que pasar por el primero. Entiendo que mucha gente tiene capacidad para teletransportarse; piensa que está en el quinto y ya está ahí, ganando LALIGA. A mí no me pasa. A mí me pasa que tengo que pasar por el primero, el segundo, el tercero y el cuarto para poder llegar ahí. Lo importante para nosotros es el partido de mañana a ver si podemos conseguir los tres puntos, sumar y coger una dinámica positiva que nos impulse. Es lo que venimos pensando e intentando toda la temporada y nos está costando pero es lo que queremos. A partir de ahí, intentar llegara a esas posiciones que nos den tranquilidad e ir más arriba".
Identidad del Athletic de Valverde y clave para estos 10 partidos: "Sí, es también lo que quiero evitar porque no es el momento a pesar de que haya hecho ese anuncio de hacer un balance. Porque un balance, que tiene mucha gente, es algo de pasar página y empezar con la siguiente cuando todavía el libro no lo has terminado. Evidentemente, cada equipo y cada entrenador tiene su forma de ver las cosas o de ver el fútbol y también una forma de transmitirlo. Es verdad también que, como entrenador, cuando vas a un club intentas adecuarte un poco a la filosofía que hay en ese club. No me refiero a la filosofía de jugadores de cantera como el Athletic, sino al estilo de juego. Tienes que amoldarte un poco y, en el caso del Athletic, como lo he vivido bastante tiempo, sé lo que me gusta, lo que creo que el Athletic puede dar. Hay otras cosas que me gustan pero veo que son más complicadas y otras impensables para otros equipos que para nosotros son posibles. Es lo que intentas hacer durante tu estancia en un club. Lo que queda de temporada, intentaremos ceñirnos a eso porque no me veo después de tantos partidos cambiando".
Impresiones de las amenazas a Uriarte: "Eso parece que se quieren relacionar con el fútbol y el Athletic pero creo que no tiene nada que ver con el fútbol ni con el Athletic. Es otra cosa bastante diferente. Condenarlo, obviamente".
Dudas en el Athletic por la derrota con el Girona: "Queremos resarcirnos de ese partido. Hemos hablado de él, de situaciones que se nos están repitiendo en algunos partidos, sobre todo en nuestras primeras partes y entradas a los partidos, que no están siendo, sobre todo fuera de casa, lo agresivas que nosotros queremos. Y, obviamente, el haber perdido el partido del otro día, que aun así reconociendo que no fue un buen partido, tuvimos todavía opciones de empatarlo cuando lo teníamos ahí cerca, y al final te meten dos goles y te queda todavía una peor sensación. Necesitamos rehacernos y resarcirnos porque no estamos contentos por cómo fue el otro día".
Momento del Betis: "Al Betis le veo muy bien, manteniendo después del inicio una velocidad de crucero que les está llevando a tener una regularidad en los últimos años de estar en posiciones europeas. Afianzado en la quinta plaza y con perspectivas y con ilusión para continuar en la Europa League. Fueron muy contundentes contra el Panathinaikos, hicieron un buen partido. Sus tres jugadores de delante son importantes, que te manejan y te crean una situación de gol en cualquier momento que te pillen despistado. Partido clásico de LALIGA, disputado como fue el de allí o los del año pasado allí y aquí. Partido difícil para nosotros porque ellos están con la sensación de que ganas y ganas bien".
Europa como desgaste o motivo de confianza para el Betis: "No tienes más que mirarnos a nosotros el año pasado. Esas cosas siempre refuerzan. El equipo que gana se ve reforzado en lo que hace, con confianza y yo les veo así".
Con qué se iría conforme Valverde después de estos 10 partidos: "Ya dije cuando renové mi contrato que mi ilusión siempre era cumplir mis contratos. Me encantaría que nos quedáramos todos con una buena sensación de esta temporada tan dura y nos tenemos que aplicar. Son 10 partidos, el momento decisivo de la temporada. La pasada jornada lo era y fallamos. Tenemos otra oportunidad y son 10 oportunidades en total. Creo que es lo que pensamos todos los equipos y ahora hay que ir a morir en cada partido, a fuego en todos y a por ello y con esa sensación de que te lo estás jugando todo en poco tiempo. Dentro de todo eso, saber dominar ese impulso para que la calidad de los jugadores, el talento de los jugadores pueda aparecer pero lo que no puede faltar en nuestro equipo es el impulso que es el que nos ha dado tanto y al que nos agarramos cuando las cosas no van bien".
Mensaje al entorno y reflexión para estos 10 partidos por las expectativas: "Creo que es una oportunidad para todos. Lo hemos hablado aquí muchas veces, si estamos juntos somos más fuertes. Eso es de lo que se trata. Hay algo en el fútbol que es que la gente no está preparada para perder, la gente está sólo preparada para ganar. Los que estamos aquí somos los encargados de ganar o intentar ganar como podamos. Encima, queremos ganar jugando de una manera determinada. A veces nos cuesta. Este año nos está costando pero las dificultades están ahí para intentar afrontarlas. Cuando pierdes te frustras pero hay que levantarse e ir hacia adelante. No tengo ninguna duda de que la gente va a venir a San Mamés a intentar ver un buen partido. Tenemos que conectar con ellos para que nos ayuden e intentar sacar los tres puntos sabiendo de la dificultad que tienen enfrentarnos a un equipo como el Betis. Eso está ahí. Cuando empiezas la temporada nunca sabes por dónde van a ir las cosas y si vas a estar mejor o peor con más o menos lesionados, con una racha buenísima o malísima... son cuestiones a afrontar como en la vida. Uno sale por la mañana a la calle y no sabe lo que va a pasar, tienes que ir lidiando con las dificultades que tienen las cosas. A nosotros nos pasa lo mismo: hemos lidiado con dificultades, algunas veces bien y otras mal. Hemos hecho partidos buenos y otros menos buenos y ahora tenemos muchas cosas por delante y es a lo que tenemos que ir y de lo que no tenemos que descentrarnos demasiado".