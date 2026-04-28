Asís Martín 28 ABR 2026 - 09:57h.

El Athletic expresa su deseo a Unai López con una petición de mercado

Habla del aterrizaje del germano Terzic en el Athletic y del valor del entrenador extranjero

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BilbaoCuidado, no conviene precipitarse y pensar que el Athletic Club tiene los deberes hechos porque el Big Data (no confundir con la IA) indique que solo tiene un 0,7% de posibilidades de descenso. Existen, al igual que también las opciones de entrar en Europa, si bien para alcanzar la sexta plaza las cábalas matemáticas le dan menos de un 4%.

Por todo ello no parecen sensatas las prisas que tienen algunos athleticzales por ‘darle la boleta’ a la tercera etapa de Ernesto Valverde en Bilbao y pasar a presentar a Edin Terzic como el técnico para la segunda legislatura de Jon Uriarte Uranga en el palacio de Ibaigane. Ya habrá tiempo de sobra y lo primero es resolver una temporada problemática que aún presenta muchas aristas.

Eso no quita que la figura del entrenador alemán de origen balcánico sea lógicamente desmenuzada en la prensa bilbaína. Se quiere conocer todo sobre el libreto y la conducta y maneras del entrenador de Menden, de 43 años, que lleva desde 2024 sin dirigir un plantel tras salir de su Borussia de Dortmund.

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Edu Alonso apuesta por un entrenador de fuera para el Athletic Club

En Radio Bilbao en la Cadena SER, el bilbaíno exjugador del Athletic Club, la UD Las Palmas o del Deportivo Alavés Edu Alonso ha sido cuestionado por el debate que existe entre los aficionados zurigorris sobre si la llegada del alemán puede tener ese efecto de electroshock de impacto sobre el vestuario de Lezama. Ser un revulsivo...

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El de Indautxu se mojaba en su respuesta sobre el relevo en el banquillo rojiblanco, con la transición de un Valverde marca de la casa a un Edin Terzic que aspirará a tener un impacto como el de Jupp Heynckes, Luis Fernández o Marcelo Bielsa en Bilbao.

A la pregunta de si ahora mismo en esta coyuntura sería mejor contar con un entrenador extranjero o uno de la casa, Made in Lezama, Edu Alonso, sin ser muy contundente en su respuesta, al menos sí se inclinó favorablemente hacia la presencia de un técnico de fuera del entorno.

"Hay momentos en los que el club necesita a la gente de la casa y que conozca la filosofía, pero hay otros momentos en los que se necesita alguien que ponga rigor. No sé si se trata de mover la silla o de qué, pero la gente se va acomodando y, en mi opinión personal, no me importaría que, si reúne las condiciones de rectitud, alguien de fuera lo puede conseguir mejor" explicó el futbolista salido de las filas del Loiola Indautxu.