Marc Márquez confía en que Carlos Sainz y Fernando Alonso "darán el 100%" en Montmeló: "Lo miramos siempre"

Alberto Cercós García 12 JUN 2026 - 15:01h.

Marc Márquez está en Montmeló y quiere ver de primera mano cómo rinden tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso

Fernando Alonso tiene que decidir su futuro y si quiere seguir en Aston Martin: varias escuderías, pendientes

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Marc Márquez es uno de los nombres propios en el paddock del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. El piloto de Cervera, que atraviesa un momento especialmente dulce tras su reciente victoria en el Gran Premio de Hungría de MotoGP, aprovechó su presencia en el Circuit de Barcelona-Catalunya para seguir de cerca la acción de las cuatro ruedas y atender brevemente a ElDesmarque. Acostumbrado a vivir la competición desde el otro lado del muro, Márquez dejó claro que su interés por el automovilismo va mucho más allá de una visita protocolaria. Su presencia despertó una gran expectación entre aficionados y profesionales, reflejando una vez más el enorme vínculo que existe entre las dos grandes disciplinas del motociclismo y el automovilismo de velocidad.

Marc Márquez y su vínculo con el automovilismo

Durante su conversación con ElDesmarque, el nueve veces campeón del mundo reconoció que sigue con atención todo lo relacionado con el motor y valoró especialmente el papel de los representantes españoles en la parrilla de Fórmula 1. “Lo que es motor, da igual cuatro ruedas que dos, lo miramos siempre. Bueno, tenemos a Fernando Alonso , a Carlos Sainz, tenemos a dos españoles que seguramente darán el 100% y, ya te digo, al final, en el motorsport, da igual la nacionalidad; lo importante es el espectáculo”, asegura. Unas palabras que reflejan la admiración mutua que existe entre pilotos de diferentes categorías y la visión global que Márquez tiene del deporte del motor.

Las declaraciones del catalán llegan en un momento en el que Fernando Alonso y Carlos Sainz continúan siendo dos de los grandes referentes del automovilismo español. Ambos mantienen una notable competitividad en la Fórmula 1 y siguen atrayendo el interés de miles de aficionados cada fin de semana. Márquez, por su parte, sabe bien lo que significa cargar con las expectativas de todo un país y competir al máximo nivel durante años. Por eso, su reconocimiento al esfuerzo y compromiso de Alonso y Sainz adquiere un valor especial en un Gran Premio en Montmeló que volvió a reunir a buena parte de la élite del motorsport mundial.