El Valencia CF acelera con las salidas: Hamza Bellari a Castellón, Sato le cerró la puerta

David Torres 08 JUL 2026 - 19:49h.

El japonés, de un perfil similar, le dejó sin sitio hasta entre los meritorios para Corberán

El Valencia CF define su plantilla para la 2026-27: Serán 25 fichas pro, contará con los cuatro lesionados de larga duración y tres canteranos

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ValenciaCon Baptiste Santamaría cerca del PAOK, el Valencia CF acelera para sacar jugadores. Así, ha legado a un acuerdo con el CD Castellón para el traspaso de Hamza Bellari, que se unirá a la entidad albinegra hasta 2029.

El jugador rompió su contrato hace apenas unas horas con el Valencia CF. Es el segundo jugador que sale de los que iba a estar en disciplina de primer equipo tras la cesión de Víctor Muñoz al Real Valladolid. El Valencia CF necesita fichas, tal y como ha venido informando ElDesmarque, y Hamza no iba a volver a Segunda RFEF y a las órdenes de Corberán, antes está Ryonosuke Sato para ocupar una de las fichas tipo B (sub 23) que va a tener la primera plantilla.

Ryonosuke Sato le cerró las puertas

Bellari es un extremo potente, encarador y muy desequilibrante con gran capacidad anotadora y asistente pero el fichaje de Ryonosuke Sato, que tiene un perfil similar de ataque le cerró las puertas. El Valencia CF ha apostado por la estrella japonesa y el marroquí se quedaba sin sitio.

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Bellari, traspasado

"Hamza Bellari (11/03/2003, Nador, Marruecos) se une al CD Castellón tras conseguir el ascenso a LaLiga Hypermotion el pasado curso con el CD Eldense.

Formado en el Mercantil y el Girona, Bellari debutó como futbolista amateur en la Pobla de Mafumet, filial del Gimnàstic de Tarragona, donde disputó su primera temporada en Tercera RFEF con un destacado protagonismo a pesar de su juventud.

La temporada 2023-2024 la comenzó con el filial del conjunto tarraconense, no obstante, en el mercado de invierno fue cedido al Orihuela CF, que militaba en Segunda RFEF, en esa media campaña fue importante con el conjunto oriolano, que disputó el play-off de ascenso a Primera RFEF. Para la 2024-2025, Bellari fue fichado por el Valencia CF y completó dicha temporada en el filial blanquinegro, siendo convocado por el primer equipo valencianista.

En la campaña que terminó recientemente, Bellari fue pieza clave en el CD Eldense que terminó alcanzando el regreso a LaLiga Hypermotion con el nuevo jugador albinegro como pieza importante, disputando 37 partidos y consiguiendo anotar 5 tantos y 6 asistencias.