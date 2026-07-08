David Torres 08 JUL 2026 - 19:02h.

No es la primera vez que trabaja con él, será analista

Carlos Corberán cierra el segundo fichaje para su cuerpo técnico: Quién es Pablo Álvarez y qué funciones tendrá

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ValenciaCarlos Corberán sigue reestructurando su cuerpo técnico. Fichó a Darío Navarro como especialista para balón parado, a Pablo Álvarez como ténico asistente y él mismo renovó su contrato con el Valencia CF hasta 2028. Pero los cambios no se quedan ahí.

En las últimas horas ha trascendido que Luis César Sampedro se incorpora a su cuerpo técnico. El periodista Ángel García fue el primero quien dio su nombre y razón no le falta, en parte. El gallego va a trabajar con Carlos Corberán cobrará, como todo su cuerpo técnico, del entrenador, pero tampoco es novedoso el asunto. De hecho, se podría decir que "técnicamente" Luis César Sampedro ha renovado con Carlos Corberán. De hecho, ya la temporada pasada estuvo ayudándole y le visitó en Paterna, tal y como ha podido confirmar ElDesmarque.

La verdadera historia del fichaje de Luis César Sampedro por parte de Corberán

La realidad es que Luis César Sampedro ha colaborado siempre con Corberán desde la etapa del técnico de Cheste en Inglaterra.

Luis César Sampedro (Vilagarcía de Arousa, 1966) es un entrenador español con una amplia trayectoria en el fútbol profesional, especialmente en la Segunda División. Tras iniciar su carrera en los banquillos del Racing de Ferrol, alcanzó notoriedad al lograr el histórico ascenso del Gimnàstic de Tarragona a Primera División en la temporada 2005-06. Posteriormente dirigió a clubes como Poli Ejido, Alcoyano, Albacete Balompié, CD Lugo, Real Valladolid, CD Tenerife, Deportivo de La Coruña y nuevamente Lugo y Gimnàstic de Tarragona (2025). Entre sus principales logros destacan el ascenso del Albacete a Segunda División en 2014 y varias permanencias conseguidas en situaciones comprometidas, consolidándose como un técnico experimentado.

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Cuando Corberán llegó al Valencia CF dejaron de colaborar juntos porque Luis César Sampedro había firmado por el Nàstic

Cuando Corberán llegó al Valencia CF dejaron de colaborar juntos porque Luis César Sampedro había firmado por el Nàstic. Ahora que está de nuevo sin equipo, el gallego vuelve a ser su colaborador a distancia. La idea, como siempre, es que no esté en la Ciudad Deportiva de Paterna y que sea el encargado de hacer el análisis de los rivales de forma externa. Es decir, no estará en el día a día del equipo.