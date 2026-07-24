David Torres 24 JUL 2026 - 16:51h.

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ValenciaEl culebrón Eray Cömert ha llegado a su fin. 24 días después de haberse quedado sin contrato y tras esperar a que el Valencia CF le hiciera una oferta para renovar, ha encontrado equipo y se marchará definitivamente.

Así, como ha avanzado el periodista Gianluca Di Marzio, ha llegado a un acuerdo para firmar con el Torino por dos temporadas. El suizo, último valencianista superviviente en el Mundial, ha esperado hasta el final y se ha comprometido con el equipo de la Serie A que, salvo giro inesperado, será su destino. Finaliza así un culebrón de meses es los que Eray estuvo rindiendo a su mejor nivel. Se marcha tras 55 partidos con el conjunto de Mestalla y dos cesiones infructuosas (al Nantes y al Real Valladolid). Sólo en la última parte de esta temporada ya con Carlos Corberán tuvo un papel reseñable en el club, cuestión que le hizo llegar a una especie de pacto entre caballeros con el Valencia CF: informaría de cualquier oferta que tuviera. Ese momento ha llegado.

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El pacto de Eray Cömert con el Valencia CF

El caso del suizo ha sido un misterio. Eray Cömert se comprometió con el Valencia CF a informar si le salía una oferta porque él quería quedarse en Mestalla y el Valencia tener monitorizada su situación. En Mestalla, contra el Barça en la última jornada de la temporada pasada, se despidió sobre el césped con un banderín, pero después no ha "cerrado" su etapa che en redes sociales como suelen hacer los futbolistas (Thierry lo hizo, por ejemplo).

Daba la sensación de que espera todavía un último milagro Che o que el Valencia CF, que lo descartó por su salario, moviera ficha al respecto. Los de Mestalla sondean otras opciones y han fichado a Justin De Haas, una apuesta gratis y cuyos emolumentos no alcanzan a lo que pide el suizo que, además, estaba libre y quiere aprovechar esa circunstancia en el mercado. Ahora ha firmado con el Torino y ya es pasado en el conjunto che.