El montante real que el Valencia CF ingresará por el Mundial: de Diakhaby al caso Javi Guerra pasando por Cömert

Eray Cömert, a cuartos de final en el limbo y sin oferta

Es la sexta parte de lo que ingresó por el Mundial de Qatar

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ValenciaEl Valencia CF ya sabe lo que cobrará por los jugadores que cedió en los clasificatorios para el Mundial y en el Mundial mismo. La cantidad es firme y ya es inamovible. El montante de la factura internacional deja claro la pérdida de peso de la plantilla valencianista en el mundo del fútbol fuera de las fronteras españolas. La prueba evidente es que sólo ha ido un jugador al Mundial: Eray Cömert. Aunque el Valencia CF cobrará algo más por futbolistas como Warren Madrigal que estuvieron en los clasificatorios.

El memorando de la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos estableció que cada equipo que aportara futbolistas al Mundial recibiría una seríe de ingresos por parte de este organismo en función del número de días que esté en el campeonato. Es decir, cuanto más lejos se llegue en el torneo, más dinero percibirán los clubes a los que pertenezcan los jugadores de dichas selecciones. En este sentido, la FIFA abonará un total de 9.321 euros por día y por jugador desde que cada selección inicie su pertinente concentración hasta que concluya su participación en el torneo.

Lo que cobra el Valencia CF en total: Cömert debutó

Tampoco influye el protagonismo de los jugadores en el campeonato. Es decir, jueguen más o menos minutos, la cantidad a percibir es la misma. Por este concepto, el Valencia CF solo cobra por Cömert. El club, a falta de lo que suceda con el suizo, que fue eliminado por Alemania en cuartos , pero el Valencia sólo cobra hasta el 30 de junio: 162.171,00 €.

Sin embargo, la organización confirmó que otros 100 millones de euros estarán destinados a compensar a los clubes que aportaron jugadores durante las fases clasificatorias previas al torneo y ahí el Valencia CF también tiene otros futbolistas y eso abre el abanico a otros jugadores como Stole Dimitrievski, que jugó 8 partidos; los mismos que Warren Madrigal (8); Diakhaby participó en 4; Umar Sadiq en dos encuentros y Enzo Barrenechea en 1. El montante total asciende a 47.622,17 €, que sumados a los de Cömert se va a un montante total de 209.793 €

El caso Javi Guerra

Aunque la normativa es clara y Javi Guerra no ha estado en ninguna lista oficial, la excepcionalidad de citarlo para una semana de preparación para el Mundial (en la que debutó) podría haber creado jurisprudencia deportiva en caso de que se elevara una demanda. En todo caso, la factura mundialista del Valencia apenas se habría incrementado. Guerra estuvo concentrado cinco días que, a raíz del cálculo económico de la FIFA habría dejado 21.855,00 € en las arcas.

En Qatar, seis veces más, pero la norma ha cambiado

El Valencia ingresó cerca de 1,2 millones de euros por los jugadores que estuvieron el Mundial de Qatar y también por los jugadores que militaron en el equipo las dos anteriores campañas y que estuvieron en la cita de 2022. En aquella ocasión el Valencia CF tuvo a Gayà, Guillamón, Eray Cömert, Yunus Musah y también cobró parte por Maxi Gómez, Wass, Cavani... En total, 1.2 millones.

Si bien es cierto, ahora la norma ha cambiado y se ha sustituido lo de las dos anteriores campañas por las ganancias en los clasificatorios, que va por partido jugado según donde estuviera inscrito el jugador.