David Torres 08 JUL 2026 - 14:28h.

No jugó, ni tampoco ha deshojado la margarita sobre su futuro

¿A qué espera Eray Cömert para despedirse y Guido para decidirse?

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ValenciaEl exvalencianista Eray Cömert (acabó contrato el 30 de junio) sigue adelante en el Mundial. No en vano, Suiza acabó este martes con el sueño mundialista de Colombia tras imponerse 4-3 en una dramática tanda de penaltis, para sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo en los que jugará contra Argentina, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue. Con la victoria, Suiza se medirá en cuartos de final ante Argentina, una de las grandes candidatas al título y la única selección de Conmebol que queda con vida en el torneo.

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Eray Cömert, inédito y sin su futuro claro: un misterio

Suiza se clasificó sin contar con un Eray Cömert que todavía no se ha estrenado en el Mundial y que pasa adelante también sin tener su futuro claro. El caso del suizo es un misterio. Eray Cömert se comprometió con el Valencia CF a informar si le salía una oferta porque él quería quedarse en Mestalla y el Valencia tener monitorizada su situación. En Mestalla, contra el Barça, se despidió sobre el césped con un banderín, pero después no ha "cerrado" su etapa che en redes sociales como suelen hacer los futbolistas (Thierry lo hizo, por ejemplo) .

Da la sensación de que espera todavía un último milagro che o que el Valencia CF, que lo descartó por su salario, mueva ficha al respecto. Los de Mestalla sondean otras opciones y han fichado a Justin De Haas, una apuesta gratis y cuyos emolumentos no alcanzan a lo que pide el suizo que, además, está libre y quiere aprovechar esa circunstancia en el mercado.

El Valencia CF, entre tanto, mira hacia otro lado. Se busca un central más para cubrir el hueco que dejó Unai Núñez, pero el suizo no parece una opción ni remota, a pesar de que el mercado no ha hecho más que empezar. A día de hoy, Eray es cuartofinalista mundial pero sigue en el limbo.