David Torres 24 JUL 2026 - 14:31h.

Los dos coincidieron en el Leeds

Crónica y Uno por uno del Valencia CF ante el Eldense: Sato, Jesús Vázquez, Raba, Dieng y Guerra, marcan el ritmo

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ValenciaEl Castellón visita al Valencia en la ciudad deportiva de Paterna en un clásico del fútbol valenciano en cada pretemporada y lo hace para incrementar la intensidad del trabajo y medir su nivel ante un rival de superior categoría como es el Valencia CF que viene de ganar al Eldense. Por lo que a los banquillos se refiere, lo más destacado es el regreso a casa de Pablo Hernández, que se formó en las categorías inferiores del Valencia CF y CD Castellón. El de Onda disputó cuatro temporadas con el primer equipo valencianista (2008-2012), sumando 200 partidos en los que marcó 30 goles y repartió 34 asistencias. Además, en 2009, fue convocado con la Selección Española para jugar la Copa Confederaciones. Actualmente, es el entrenador del conjunto castellonense.

Su pasado común con Carlos Corberán

Después emigró y coincidió con Carlos Corberán, actual entrenador del Valencia CF en el Leeds. Pablo como jugador, Corberán como un incipiente técnico a la sombra de Bielsa. “Lo conozco muy bien, hablamos mucho y estamos en bastante contacto. Contento también por reencontrarme con él tras nuestra etapa en el Leeds United FC, él como asistente de Bielsa y yo como jugador. Hicimos una buena conexión, hablábamos mucho del juego, del fútbol”, explicaba hoy en VCFRadio Pablo Hernández.

“Es el primero que voy a vivir como entrenador del primer equipo. Contento y con ganas de que llegue el partido y ver a muchos amigos”, decía Pablo respecto al choque de este sábado que será especial para él.

En otro orden de cosas, Pablo reconoce que este encuentro, aunque sea amistoso es volver a casa. “Es un sitio especial. Muchos años en la Academia VCF y luego con el primer equipo. Pude volver en la pretemporada pasada con el filial del CD Castellón y este año ya con el primer equipo. Un partido especial”.