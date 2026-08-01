El Athletic golea en un partido de cuatro partes con dos nuevos nombres llamando al once de Terzic

Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 22:20h.

El Athletic sigue firmando una pretemporada casi impoluta con Terzic

Osasuna y Valencia suenan como destino del último descarte de Edin Terzic en el Athletic

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El Athletic Club sigue con su pretemporada prácticamente impoluta con su goleada este sábado por 0-3 al Burgos en El Plantío en un extraño encuentro que se dividió en cuatro partes de media hora cada una. Los goles para el equipo zurigorri los anotaron Jesús Areso y Robert Navarro, que buscan convencer a Edin Terzic para ser titulares fijos a diferencia de con Valverde, para cerrar el triunfo con diana de Iñaki Williams.

Los bilbaínos suman ya cinco triunfos dejando la portería a cero en esta pretemporada con el 0-3 al Derio, el 0-11 al Leioa, el 0-2 al Sestao River, el 0-3 al Racing de Santander y una nueva goleada hoy. El único lunar fue el 2-2 ante el Eibar después de que Yuri Berchiche salvara en los últimos minutos la que pudo ser la primera derrota de la era Terzic.

El primer tanto del Athletic llegó con una jugada trenzada entre Álex Berenguer y Yuri y un envío cruzado para que el otro lateral, Jesús Areso, abriera la lata. El navarro debe mejorar este año las prestaciones de su primera temporada para asentarse en una posición a la que este año ha llegado Hugo Rincón y en la que Andoni Gorosabel apunta a salir.

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Tras varias ocasiones del Burgos, el Athletic despertó en la segunda mitad y lograría ampliar la ventaja por medio de otro que busca reivindicarse, Robert Navarro. El atacante batió a Cantero tras un jugadón en equipo y también pide sitio después de que, con Valverde, no lograra pasar del rol de hombre de refresco para cambiar partidos desde el banquillo.

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Antes de finalizar el tercer tiempo, Iñaki Williams marcó a centro de Nico Serrano para colocar un 0-3 que ya no se movería después de un último 'cuarto' en el que ya los dos equipos dieron por bueno el resultado. El capitán disputó sus primeros minutos tras su presencia en el Mundial, donde alcanzó los dieciseisavos de final con Ghana en los que cayó ante Colombia.

Ficha técnica del Burgos-Athletic

0 - Burgos CF: Cantero (Diego González min 90), Lizancos (Dadie min 60), Oier Luengo (Iván Martínez min 16), Grego Sierra (Marcelo min 60), David Hernáiz (Saúl del Cerro min 60); Curro (Mario Cantero min 60), Grajera (Galdames min 60); Mejía (Fermín min 60 (Pablo Sagredo min 113)), David González (Ethan min 60 (Hugo Sedano min 112)), Javi Llabrés (Kevin Appin min 60) y Mollejo (Irian min 60).

3 - Athletic: Padilla (Santos min 90) , Areso (Hugo Rincón min 60), Yeray (Monreal min 60), Paredes (Adama min 60), Yuri (Johaneko min 60); Jaureguizar (Ruiz de Galarreta min 60), Rego (Gere min 60 (Guruzeta min 97)); Selton (Nico Serrano min 60 (Djaló min 90)), Sancet (Navarro min 60), Berenguer (Peio Canales min 60) y Maroan (Iñaki Williams min 60).

Goles: 0-1 M.14: Areso. 0-2 M.63: Navarro. 0-3 M.84: Iñaki Williams.

Árbitro: Eder Mallo (comité asturiano). Amonestó por los visitantes Paredes (min 24).

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el Estadio Municipal de El Plantío de Burgos ante cerca de 7.000 espectadores.