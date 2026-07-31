Pablo Sánchez 31 JUL 2026 - 17:55h.

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El Real Zaragoza sigue en proceso de reconstrucción con el claro objetivo de volver cuanto antes a LALIGA HYPERMOTION. Para lograr esa misión está Ibai Gómez al frente de un barco que comienza a navegar a buen ritmo desde que comenzara su pretemporada el pasado 20 de julio. El técnico vasco firmó por el cuadro blanquillo poco después del descenso y en poco menos de dos meses ha logrado entender a la perfección el sentir zaragocista.

La afición confía y él está convencido en lograr el objetivo con la plantilla que están confeccionando Lalo Arantegui y su equipo de trabajo. Durante una entrevista en Marca, recordó cómo se produjo su llegada a la capital aragonesa y las opiniones que le transmitían a la hora de decidirse. Fue ahí cuando puso en valor un aspecto diferencia del Zaragoza que vio idéntico al de otro equipo como el Athletic.

Ibai comparó ambos clubes y el aspecto clave que le motivó a fichar por el Zaragoza este verano. "Vengo a un equipo con una masa social increíble con la que me siento muy identificado, al estilo del Athletic. Es lo que a mí me gusta", comparó. "Antes de tomar la decisión de venir te informas de todo para saber a dónde vienes y cómo está el club. Y te encuentras con distintos mensajes, pero yo lo miro de otra forma distinta", agregó.

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Los cambios en el banquillo del Zaragoza

En los últimos años el Zaragoza ha cambiado en innumerables ocasiones de técnico, un aspecto que siempre puede complicar la llegada de cualquier entrenador. Sin embargo, Ibai lo vio como una gran oportunidad. "Yo sentía que necesitaba un sitio donde hubiese más masa social como ha sido el Real Zaragoza. Para mí es una oportunidad enorme porque al final si queremos ser un cuerpo técnico de élite hay que ponerse en este tipo de contextos