Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 14:30h.

Gerenabarrena no jugó por molestias el Burgos-Athletic

El mensaje de despedida de Mikel Vesga tras anunciarse su salida del Athletic: "Es lo mejor para todos"

Compartir







El Athletic Club afrontará ahora unos días de parón en la pretemporada después de su victoria este sábado por 0-3 ante el Burgos aprovechando el aplazamiento del encuentro ante el Barça en la jornada 1 de LALIGA EA Sports. En El Plantío, Edin Terzic pudo contar al fin con Iñaki Williams y el capitán rojiblanco respondió con un gol y más minutos de los previstos por la lesión de Beñat Gerenabarrena.

El canterano se quedó sin jugar en el choque en tierras burgalesas por unas molestias de última hora ante las que el cuerpo técnico no quiso correr riesgos. Por ello, el mayor de los hermanos Williams tuvo más minutos de los que en teoría iba a gozar en su primer encuentro de esta pretemporada a la que se sumó más tarde debido a su presencia con Ghana en dieciseisavos del Mundial.

PUEDE INTERESARTE Osasuna y Valencia suenan como destino del último descarte de Edin Terzic en el Athletic

Edin Terzic agradeció así en sala de prensa la aportación de Iñaki en El Plantío: "Lo más importante es que jugara hoy y tuvo incluso más minutos de los que esperaba por la lesión de Gerenabarrena. Se sentía bien y no queríamos correr riesgos con Gere así que Iñaki ha jugado más y lo ha hecho en tres posiciones. Es algo que ya había hecho en el pasado y que esperamos que siga haciendo en el futuro".

PUEDE INTERESARTE El gancho imposible de la Juventus a Unai Simón

Edin Terzic, satisfecho por la pretemporada del Athletic

El técnico germano se mostró contento con las sensaciones del Athletic en un partido en el que incluso cree que pudieron hacer más goles: "Contentos de acabar la semana con este partido y esta victoria. En el juego hicimos una gran actuación, marcamos buenos goles y tuvimos ocasiones para hacer incluso más. Contento en general. Sí que ha habido momentos en el partido de perder un poco el control pero, si ves los dos partidos de la semana, es para estar contentos".

Ahora, el conjunto zurigorri parará antes de que Edin Terzic se ponga al mando de nuevo en la segunda parte de la pretemporada mirando ya al debut liguero: "Sí, ahora llega la etapa final. Ahora vamos a hacer una pausa en la pretemporada que estaba prevista por el retraso de nuestro arranque en LALIGA, tal y como estaba planeado".

PUEDE INTERESARTE Quién es Darlington Chichoro Osuchukwu, el nuevo fichaje de 17 años del Athletic para la portería

"Estábamos ya preparados para el primer partido contra el Barcelona pero, al aplazarlo, hemos preferido un pequeño parón para que los jugadores descansen. Después llegará el tramo final de la pretemporada para estar al mejor nivel y pelear por los puntos", confirmó el teutón.