Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 12:30h.

Mikel Vesga se marcha a coste cero al Almería

El Athletic golea en un partido de cuatro partes con dos nuevos nombres llamando al once de Terzic

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El Athletic Club ha anunciado de forma oficial este domingo la salida de Mikel Vesga, que se marcha traspasado a la UD Almería poniendo fin a más de una década en el conjunto bilbaíno. El mediocentro, que se había quedado sin sitio en la rotación de Edin Terzic, ha dicho adiós con una carta a través de las redes sociales del club zurigorri en la que deja claro que seguirá siendo "un athleticzale para siempre" a pesar de no seguir defendiendo sobre el campo los colores rojiblancos.

El jugador vitoriano se marcha al cuadro indálico a coste cero para afrontar una nueva etapa en LALIGA HYPERMOTION en la que los andaluces volverán a buscar el ascenso a Primera División. Vesga aportará experiencia después de 275 partidos con los leones en los que destaca su aportación en la conquista de la Copa del Rey de 2024 y la Supercopa de España de 2021.

La carta de despedida de Mikel Vesga al Athletic

Estoy aquí para despedirme por última vez de todos vosotros y daros las gracias. Ha sido un camino precioso el que hemos recorrido juntos pero ha llegado el momento de separarnos. Me da mucha pena pero creo que es lo mejor para todos en estos momentos.

Quiero daros las gracias otra vez a todos por lo vivido juntos, por todo lo que hemos vivido juntos y esos momentos inolvidables en San Mamés.

Aquí tenéis un athleticzale para siempre. Nos vemos en San Mamés de ahora en adelante animando a nuestro Athletic. Nada más, gracias a todos y hasta pronto.

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El comunicado de despedida del Athletic a Mikel Vesga

El Athletic Club y la UD Almería han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista Mikel Vesga, que cumplía su décima temporada en el primer equipo. El gasteiztarra, con contrato hasta el 30 de junio, abandona a sus 33 años la entidad rojiblanca con 275 partidos como león, dos títulos (Copa y Supercopa) y la vitola de gran futbolista de Club.

Vesga, que llegó al Athletic Club en la campaña 2014-15 procedente del Deportivo Alavés para ingresar en el filial antes de dar el salto al primer equipo, será recordado, además de por su dilatada trayectoria, por su importante papel en la final de Copa ganada en la temporada 2023-24. Resultó crucial su entrada en el descanso, cuando el equipo de Valverde perdía por 1-0 y marcó en la tanda de penaltis. Se convirtió con los años en un especialista en esta suerte, lo que le ayudó a llegar a la decena de goles como león.

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Centrocampista dotado de una gran visión de juego, con un comportamiento modélico, siempre anteponiendo los intereses del equipo, se estrenó a las órdenes de Valverde, después de brillar con Ziganda en el Bilbao Athletic. Dos periodos de cesión al Real Sporting de Gijón y al Club Deportivo Leganés terminaron por forjar a un jugador que se sitúa en la posición número 60 en encuentros disputados en la historia del Athletic, con una mayor participación en las dos campañas con Marcelino García Toral y la primera de la última etapa de Ernesto Valverde (43 encuentros y 4 goles).

El club rojiblanco quiere agradecer a Mikel Vesga su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional.