Redacción ElDesmarque Madrid, 25 JUN 2026 - 12:01h.

El brasileño también fue protagonista en una jugada similar durante un Clásico esta temporada

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Vinicius Junior volvió a ser protagonista en el Mundial, además de por sus goles y gran desempeño, por una acción arbitral que ha generado debate en las redes sociales. El delantero brasileño vio cómo le anulaban un gol en el encuentro entre Brasil y Escocia que acabó 3-0 después de que el colegiado señalara falta previa sobre un defensor escocés durante la jugada.

Esta decisión del colegiado no ha tardado en provocar reacciones, especialmente entre los aficionados del Real Madrid, que rápidamente recordaron una acción similar vivida esta misma temporada en el Clásico del Santiago Bernabéu frente al FC Barcelona. La comparación entre ambas jugadas se ha convertido en uno de los temas más comentados de las últimas horas ya que en las dos aparece Vinicius como protagonista, pero con decisiones arbitrales completamente distintas.

El gol anulado a Vinicius Junior frente a Escocia

La jugada del gol anulado se produjo cuando un defensor escocés se disponía a ceder el balón a su portero. En ese momento, Vinicius metió la pierna por delante de su rival para intentar anticiparse y hacerse con la posesión y el contacto entre ambos futbolistas acabó con el balón delante del portero para que el delantero del Real Madrid definiera a placer. El árbitro consideró que la acción del brasileño era falta y anuló el tanto.

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Vinicius estuvo visiblemente cabreado y llegó a gritar "una vergüenza" a los colegiados. Para muchos aficionados, la acción forma parte de una disputa normal por el balón, mientras que otros han defendido la interpretación arbitral al considerar que el delantero invadió el espacio del defensor cuando este iba a ejecutar el pase.

La jugada en el Clásico que recuerda a esta acción

Las imágenes del encuentro ante Escocia recordaron a una acción ocurrida durante el Clásico liguero disputado en el Santiago Bernabéu esta temporada. En aquella jugada, Vinicius se disponía a golpear el balón dentro del área cuando fue Lamine Yamal quien metió la pierna por delante del atacante madridista. El contacto terminó con el brasileño impactando sobre la pierna del jugador azulgrana, como hizo el defensor escocés, y con el colegiado señalando falta de Vinicius. Esa decisión es la que muchos aficionados han recuperado ahora para denunciar una supuesta falta de criterio entre ambas acciones.