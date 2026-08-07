Por qué Mourinho "ha sido fundamental" en la renovación de Vinicius con el Real Madrid

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 AGO 2026 - 09:19h.

El papel del técnico portugués en la negociación fue clave para que Vinicius acabara renovando

La confesión que explica el 'no' de Rodri Hernández a la propuesta "irrechazable" del Real Madrid

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Vinicius Junior ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta 2032 después de unas negociaciones que se han prolongado durante meses y que llegaron a generar dudas sobre su continuidad en el conjunto blanco. El acuerdo ha terminado llegando tras un importante esfuerzo económico del club y con un protagonista que ha resultado decisivo: José Mourinho.

El Real Madrid mejoró su oferta y Vinicius Junior dio el visto bueno

El punto de inflexión de la negociación llegó en la reunión que ambas partes mantuvieron durante el día de ayer, donde el Real Madrid decidió mejorar de forma considerable su propuesta inicial. El brasileño había rechazado una oferta cercana a los 22 millones de euros por temporada, una cifra que seguía lejos de sus pretensiones.

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El club blanco elevó tanto el salario fijo como las variables hasta alcanzar un acuerdo situado en torno a los 24 millones anuales, un término medio entre lo que ofrecía el Madrid y los 30 millones que aspiraba a percibir el futbolista. Con esta renovación, Vinicius amplía su contrato cinco temporadas más y queda vinculado al conjunto blanco hasta 2032. Solo Kylian Mbappé, con un salario superior, cobrará más que el extremo brasileño dentro de la plantilla madridista.

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El papel de José Mourinho ha sido decisivo

Según ha explicado Toño García en El Larguero de la Cadena SER, en la negociación hubo otro factor que terminó inclinando definitivamente la balanza y ese fue José Mourinho. El técnico portugués ha desempeñado un papel fundamental para convencer al futbolista de seguir vistiendo de blanco. El ex del Benfica le trasladó personalmente la confianza absoluta que deposita en él haciéndole saber que es y será una pieza imprescindible en su proyecto deportivo. Pese a los rumores, desde el entorno del futbolista siempre han defendido que Vinicius nunca tuvo la voluntad real de abandonar el Real Madrid y que, simplemente, ese tira y afloja de las últimas semanas eran los pasos a seguir en una negociación.