Basilio García Sevilla, 12 ABR 2026 - 19:53h.

"Las coacciones de terceras personas no deben modificar lo que los demás hacemos"

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En los últimos meses tan difíciles que está viviendo el Sevilla FC no es nada habitual que su presidente, José María del Nido Carrasco, hable en público. Este sábado sí lo hizo, en la previa del partido ante el Atlético de Madrid que se saldó con una importantísima victoria, pero que en la previa llegaba una situación muy complicada, con el equipo momentáneamente en puestos de descenso.

Precisamente en los momentos que antecedieron al partido ante los colchoneros, Del Nido Carrasco atendió a los micrófonos de Movistar, y en esa tesitura volvió a reiterar su mensaje en contra de los que usan el insulto y la violencia verbal para expresar su descontento. “La derrota en Oviedo nos hizo mucho daño, a mí más que a nadie porque soy la cabeza principal del Sevilla FC, y lo que debemos de diferenciar es que una cosa es que la afición esté cansada con los resultados deportivos, lo entendemos, y por otro lado no podemos normalizar las agresiones verbales contra jugadores, dirigentes y contra los que formamos parte del Sevilla”, reclamaba.

“Lo visteis a nuestra llegada. Te insultan, te amenazan. No hay que centrarse en lo que yo he vivido, esto es fútbol y hay que intentar, aunque la gente este descontenta y se queje, no normalizar que se utilice la agresión verbal contra los que formamos parte de este deporte, incluidos los medios de comunicación”, afirmó refiriéndose a lo acontecido a la llegada del equipo la pasada semana a la capital hispalense, tras caer en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo.

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No atisba cambios si no hay venta

Con todo, la atención del sevillismo está, además de en la lucha por la permanencia, en el proceso de venta que vive la entidad. En este sentido, Del Nido Carrasco afirmó que si no se produce esa transferencia de la propiedad, difícilmente habrá cambios en el consejo de administración. “Si no hay venta no hay motivo para un cambio en el consejo de administración. Las coacciones de terceras personas no deben modificar lo que los demás hacemos, porque estaríamos permitiendo que la violencia reinara donde no debería”, concretó.