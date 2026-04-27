David Torres 27 ABR 2026 - 19:22h.

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ValenciaEl Valencia Basket y el Panathinaikos abren en el Roig Arena su batalla por la Final a Cuatro. El Valencia Basket y el Panathinaikos, uno de los grandes candidatos al título, abren este martes en el Roig Arena su eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga que decidirá cuál de los dos equipos participa en la Final a Cuatro de Atenas en mayo.

Gracias a una brillante fase regular, en la que ha sido segundo, el equipo 'taronja' tiene ventaja de pista, por lo que jugará como local también el segundo partido de la serie, que se disputará el jueves, y si hace falta también disputaría en el Roig Arena un hipotético quinto choque. El tercero de la serie, y si hiciera falta un cuarto, serían en Atenas la semana que viene.

El rival

El Panathinaikos AKTOR Athens certificó su billete para el Playoff tras imponerse en el primer play-in al AS Monaco por 87-79 para quedarse con la séptima posición y llega a las eliminatorias al título como el equipo más en forma (siete triunfos en los últimos nueve partidos), además de ser el equipo que más puntos mete, el más eficiente en ataque y el que menos balones pierde desde la jornada 31. Y además llega a este cruce recuperando jugadores, lo que le permitió ganar su partido de liga nacional del sábado con una importante diferencia dando descanso a jugadores como Kenneth Faried y Juancho Hernangómez y poniendo al segundo máximo anotador de la EuroLeague, Kendrick Nunn, solo diez minutos sobre la pista. El turco Cedi Osman causó baja en ese encuentro con unas molestias en la espalda, aunque se espera que pueda estar mañana en el Roig Arena. El que está descartado es el base Kostas Sloukas, por una lesión en la rodilla izquierda.

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de la Euroliga?

El primer equipo masculino de Valencia Basket vuelve al Playoff de la EuroLeague más de quince años después de su primera y única participación hasta ahora. Y por primera vez, lo hará comenzando en casa para recibir al Panathinaikos AKTOR Athens (martes 28, 20:45h, Roig Arena, #Vamos) en el primer partido de esta eliminatoria al mejor de cinco ante el conjunto griego. Después de realizar su mejor Liga Regular en este torneo y acabar en la segunda posición con 25 victorias, el marcador de ambos equipos se pone a cero para una serie que supondrá la primera experiencia a estas alturas de competición de la gran mayoría del plantel taronja. Solo Darius Thompson (cinco partidos de Playoff con Anadolu Efes) y Matt Costello (tres partidos de Playoff con Baskonia) han vivido de primera mano la exigencia de estos partidos eliminatorios en la Euroliga. Será la segunda experiencia para nuestro entrenador, Pedro Martínez, que alcanzó la post-temporada en el curso 2017-18 al frente del Baskonia. Este partido supondrá la octava visita del Panathinaikos a nuestra ciudad, con un balance que es favorable al equipo taronja cuando ha jugado como local pero que está mucho más equilibrado en el general y que no tiene antecedentes en partidos eliminatorios. El precedente más cercano, jugado hace algo menos de tres semanas, acabó con triunfo local por 102-84. Respecto a ese partido, Valencia Basket podrá contar con Sergio De Larrea, ausente en aquel choque de la jornada 37, y en relación con el partido del pasado sábado, Jaime Pradilla y Omari Moore podrían estar disponibles para ayudar al equipo pese a no estar completamente recuperados de sus molestias físicas. El único jugador descartado es el alero Xabi López-Arostegui.