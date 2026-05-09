David Torres 09 MAY 2026 - 18:19h.

Valencia Basket fuerza el quinto partido ante el Panathinaikos, el Roig decide (86-89)

Los taronjas podrían alinear una plantilla menos habitual, teniendo en cuenta que está muy presente el duelo europeo contra el Panathinaikos.

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ValenciaKosner Baskonia se cruzará este domingo en la batalla europea que mantiene Valencia Basket con el Panathinaikos y que deberá aparcar para defender su segunda plaza de la ACB ante el acecho de los vitorianos. Antes de disputar el quinto y definitivo partido que da acceso a la Final Four, los taronjas deberán cambiar el chip para recibir a un reforzado Baskonia, que amenaza la zona noble de la liga Endesa.

Por el lado taronja, Josep Puerto continúa un esguince de tobillo y se sumó a la ausencia de Xabi López-Arostegui. Los de Pedro Martínez aventajan en un solo partido a los baskonistas por lo que el ‘average’ será importante en caso de victoria visitante.

Los taronjas podrían alinear una plantilla menos habitual, teniendo en cuenta que está muy presente el duelo europeo contra el Panathinaikos.

El Kosner Baskonia regresa al escenario en el que hace unos meses se proclamó campeón de la Copa del Rey para visitar el Roig Arena por primera vez en un partido de la Liga Endesa. Y lo hace como quinto clasificado, pero a un triunfo de distancia del Valencia Basket, con un 20-9 en su casillero y la posibilidad de igualar al equipo taronja en la clasificación en el caso de mantener su buena racha en competición nacional en nuestra ciudad.

Los de Pedro Martínez aventajan en un solo partido a los baskonistas por lo que el ‘average’ será importante en caso de victoria visitante.

Y de certificar matemáticamente su presencia en el Playoff si sale con el triunfo. Tras su eliminación de la EuroLeague, el conjunto vitoriano se ha convertido en uno de los equipos más en forma de la acb, con seis triunfos en los últimos ocho partidos impulsados por una significativa mejora defensiva. Su capitán Tadas Sedekerskis ha regresado a los entrenamientos y podría volver a jugar en este partido en el que la única ausencia confirmada es la de Khalifa Diop, mientras que el cuadro vitoriano tendrá que dejar fuera de la convocatoria a dos de sus cuatro jugadores extracomunitarios.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Baskonia

El primer equipo masculino de Valencia Basket necesitará el pulmón extra del Roig Arena tras forzar ayer el quinto partido de su eliminatoria de playoff de EuroLeague y medirse menos de dos días después al Kosner Baskonia (domingo 10, 19:00h, Roig Arena, DAZN/#Vamos) en un partido de la jornada 30 de la Liga Endesa. Al igual que ocurriera en el partido de la primera vuelta, el equipo taronja tendrá que recuperarse lo mejor posible del titánico esfuerzo realizado para ganar en la cancha del Panathinaikos AKTOR Athens por dos veces y afrontar con la mayor energía posible un duelo directo en la lucha por las posiciones de cabeza de serie del playoff de la Liga Endesa para el que los hombres de Pedro Martínez ya garantizaron presencia la semana pasada. No será el escenario más sencillo para cortar la dinámica de derrotas en la acb ante un equipo que llega en un buen momento de forma y resultados. El conjunto vitoriano ha ganado en cinco de sus últimas seis visitas a Valencia para un partido de competición nacional, aunque los tres precedentes de este curso han caído hasta ahora de lado taronja. Valencia Basket tiene las bajas confirmadas por lesión de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto. Y tras el extraordinario desgaste de los dos partidos de Playoff EuroLeague en Atenas y con el histórico quinto partido de esa serie en el horizonte, el equipo taronja podría optar en este partido por completar la convocatoria con jugadores del equipo U22. Valencia Basket comienza esta jornada de la Liga Endesa en la segunda posición con un balance de 21-8.