Yussif Saidu se pone al servicio del Zaragoza en el mercado de fichajes: interés y deseo

Ángel Cotán 29 MAY 2026 - 11:24h.

Tiene un contrato largo en el club blanquillo

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El Real Zaragoza afrontará un verano de muchos cambios. Comenzando por el banquillo, pues aunque aún ejerce David Navarro, el plan blanquillo es oficializar muy pronto la llegada de Ibai Gómez. A partir de ahí, y a expensas de la última jornada en LALIGA Hypermotion, Lalo Arantegui está inmerso en la planificación de la plantilla zaragocista en el fútbol no profesional. Se apuesta por la 'operación regreso' y los agentes libres, aunque la otra gran pata de la hoja de ruta del director deportivo pasa por los ingresos. Ahí aparece el nombre de Yussif Saidu.

El centrocampista ghanés, que también puede ocupar el eje de la defensa, tampoco ha estado a la altura de las exigencias que demanda el escudo del león. Con contrato hasta junio de 2030, el Zaragoza hizo un esfuerzo en el pasado mes de octubre para ejecutar la opción de compra que mantenía por el futbolista de 20 años.

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Con el descenso a Primera Federación, Yussif Saidu se postula como uno de los activos que cuenta con más mercado. El periodista Jorge Rodríguez de Sportaragón, arroja datos relevantes de su situación en el club y ubica los intereses recibidos.

Yussif Saidu se pone al servicio del Zaragoza en el mercado de fichajes

El interés por Saidu en España no es nuevo, pero más allá del territorio nacional, el joven mediocentro zaragocista también llama la atención a clubes de la Championship inglesa, Estados Unidos, Emiratos Árabes o Catar. No obstante, la citada fuente comparte el plan del futbolista ghanés y este pasa por ponerse al servicio de las necesidades del Zaragoza.

Yussif se siente en deuda con la entidad mañana tras el fatídico descenso y está por la labor de continuar en Primera Federación. Sin embargo, y consciente de las dificultades económicas que sufrirá el club, no se cierra en banda y aceptaría salir en el próximo mercado de fichajes si fuese necesario.

Como último apunta, la citada fuente desvela los problemas físicos que ha sufrido el jugador en un importante tramo de la competición. Como ocurriese con el capitán Francho Serrano, Saidu ha visto limitado su rendimiento a razón de unas dolencias que decidió forzar.