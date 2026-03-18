Abde y Amrabat celebran la Copa África entre vaciles de Antony en el entrenamiento del Betis

Álvaro Borrego 18 MAR 2026 - 12:44h.

La Confederación Africana le quitó el título a Senegal por incomparecencia

Senegal estalla tras quitarle la Copa África para dársela a Marruecos y avisa: “Va a ser la Tercera Guerra Mundial"

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Ez Abde y Sofyan Amrabat están de enhorabuena. Dos meses después, la Confederación Africana de Fútbol anunció este miércoles la anulación del título de la Copa África para Senegal por incomparecencia, por lo que, de facto, la selección de Marruecos se convierte en la nueva campeona del título. Una noticia que ha generado mucha controversia en el mundo del deporte, dadas las incontables irregularidades que se produjeron en aquella final, pero que brinda todo un alegrón para los dos jugadores del Real Betis, con lo que debe ser todo un impulso anímico para afrontar con mayores garantías lo que está por venir.

Una alegría compartida también con el vestuario, que le trasladó la enhorabuena a sus compañeros. Sin ir más lejos, en la sesión de este miércoles tanto Ez Abde como Sofyan Amrabat recibieron las felicitaciones de la plantilla, que les ovacionaron con un sonoro aplauso. Luego estuvieron especialmente bromistas con Antony y el Chimy Ávila, con los que incluso llegaron a fantasear con el tema económico, en relación a si habría premios o primas. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Abde jugó como titular el choque ante Senegal, mientras que Amrabat se quedó en el banquillo tras una competición en la que su aportación fue desigual por la lesión en el tobillo con la que la afrontó y de la que fue operado el pasado 27 de enero en los Países Bajos.

Senegal agotará las vías legales

La polémica se remonta al pasado 18 de enero, durante la final de la Copa África celebrada en Rabat. Un dudoso penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido. Tras ese lance del juego, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras la anfitriona y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.

A la vuelta de los futbolistas senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, lanzó y falló el penalti, con lo que el partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94, ya en el tiempo extra.

La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones. Y una vez aceptado el recurso, Marruecos se convierte en en el nuevo campeón de la Copa África. En cualquier caso, la Federación Senegalesa de Fútbol ha anunciado esta madrugada que presentará un recurso de apelación contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la última Copa de África y declarar campeona a la selección de Marruecos.