Senegal sigue adelante en su batalla y espera que el TAS le devuelva en julio la Copa África

Celia Pérez 26 MAR 2026 - 13:52h.

Rueda de prensa de la federación senegalesa en París

La CAF exige a Mané que entregue el trofeo de MVP de la Copa África a Brahim Díaz

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Senegal sigue adelante en un batalla por recuperar su título de la Copa África. Después de que el Tritbunal de Arbitraje Deportivo aceptara el recurso de los leones del Teranga, la Federación de Fútbol de Senegal ha dado una rueda de prensa en París en la que ha explicando su postura y esperando a que el organismo pronuncie su decisión el próximo mes de julio.

En una rueda de prensa en París, el equipo jurídico de la federación senegalesa expuso las razones por las cuales se consideran merecedores del título, esperando que el TAS resuelva de forma rápida un proceso que se podría demorar entorno a un año.

Dicho recurso solicita al TAS que deje sin efecto la resolución de la CAF de otorgar el título a Marruecos y que declare campeón de la competición a Senegal. El tribunal indicó en un comunicado que el recurso reclama también la suspensión inmediata del plazo para presentar el escrito de apelación, hasta que la decisión de la CAF sea notificada con sus fundamentos completos, ya que resolución dictada el 17 de marzo fue únicamente la parte dispositiva (u operativa).

Proceso de decisión

El TAS explicó que designará un Panel Arbitral para estudiar el caso y establecerá un calendario procesal.

De acuerdo con las normas de procedimiento del TAS, el apelante tiene veinte días para presentar su documentación de apelación con argumentos legales y los demandados tienen otros veinte días posteriores para presentar una contestación, que contenga su escrito de defensa.

También señaló que en esta etapa inicial proceso, y considerando la solicitud de la FSF de suspender los plazos, no es posible anticipar un calendario procesal ni indicar cuándo se programará una audiencia.