Pepe Jiménez Sevilla, 24 MAR 2026 - 10:44h.

Abde y Amrabat celebran la Copa África entre vaciles de Antony en el entrenamiento del Betis

Abde bromea sobre el título conseguido meses después de la final

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No hablamos, ni mucho menos, de un título normal. Tampoco lo hacemos de un futbolista habitual y es que unir el campeonato de la Copa de África y el nombre de Abde, como se pudo ver hace algunos días a la salida de un entrenamiento bético, promete guasa y muchas risas, situación que se ha vuelto a repetir... con su peluquero.

El conocido peluquero Christopher Garrido, reconocido por sus habituales vídeos con diferentes futbolistas de Betis y Sevilla, ha compartido un vídeo en el que se puede ver uno de sus servicios privados, en este caso a Abde.

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En el mismo, además de ver el recorrido hasta la casa de Abde, se puede ver al jugador del Betis recibiendo a Garrido, que le asegura que "tengo un regalo por ser campeón de África". "¿Te has enterado que soy campeón de África?", bromea el jugador del Betis antes de, entre risas, decirle: "Pasa, que te voy a comentar".

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El vídeo finaliza con Abde, ya pelado, recomendando, entre risas y buen ambiente, que el público le de me gusta a la publicación, como si de un youtuber se tratase ante sus seguidores.

Abde, encantado en el Betis

Este buen rollo que transmite el marroquí no es más que otra muestra de lo cómodo que está el extremo en Sevilla. Sabedor de su crecimiento, Abde nunca ha ocultado su felicidad en el Betis y hace algunas semanas, al ser cuestionado por el público bético, decía que "somos unos locos de la cabeza".

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"La afición del Betis es una locura, están siempre con nosotros. Somos unos locos de la cabeza. Muy agradecido", decía el marroquí mirando a la grada y sonriendo.