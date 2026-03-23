Jorge Morán 23 MAR 2026 - 21:44h.

La española dejó una emocionante reflexión en redes sociales

Paula Badosa responde a un aficionado tras criticar sus retiradas: “No tienes ni idea”

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Paula Badosa sigue sin encontrar su mejor versión. Y en Indian Wells volvió a quedar demostrado, cayendo en primera ronda contra la kazaja Yulia Putintseva, 76 del ranking WTA. Sus continuas lesiones, los problemas personales y su salud mental, están trastocando los planes de una tenista que es considerada de las mejores del mundo.

Pero cuando tu cabeza dice basta, es muy difícil luchar. Badosa nunca ha negado su falta de acierto sobre la pista, sobre todo después de las continuas lesiones que la merman psicológicamente. Pese a ello, la española no se rinde y se niega a tirar la toalla, como ha explicado en una reflexión en redes sociales que muestra el sentir de la tenista.

La emocionante reflexión de Paula Badosa

"Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones" , comienza escribiendo la española.

La situación por la que atraviesa Badosa hace que en muchos momentos 'siente que tiene la fuerza necesaria', mientras que en otros piensa que la 'montaña es demasiado grande'. "Me pregunto si seré capaz. Supongo que sí. Porque si algo me define es que siempre resurjo", asegura Badosa.

"¿Por qué esta vez debería ser diferente? Hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esta versión sigue dentro de mi", apuntó emocionada.

Aunque la tenista tiene claro que no será recordada 'por ser la que más títulos gane', quiere ser recordada 'por estos momentos', por demostrar que 'Paula fue capaz de salir'. "Que ese niño o esa niña que esté pasando por un momento difícil piense en mí y diga: 'si ella pudo, yo también'", prosiguió.

"Para eso sigo aquí, porque una vez más voy a demostrar que puedo salir. Será muy, pero prometo seguir hasta conseguirlo. Y aunque ahora no salgan las cosas y haya mil opiniones, seguiré", prometió Badosa. "Y a mis fans: gracias. Porque muchas veces sois la fuerza que me falta. Escucharos en los partidos, con ese entusiasmo cuando ni yo misma puedo, es lo más valioso que este deporte me ha dado", zanjó.