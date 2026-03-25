Senegal acude al TAS y se abre un nuevo escenario por el título de la Copa África y Marruecos

Ángel Cotán Agencia EFE 25 MAR 2026 - 18:56h.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este miércoles que ha registrado el recurso de la Federación de Fútbol de Senegal contra la Confederación Africana (CAF) y la Federación Marroquí (FRMF), por la anulación de su victoria en la final de la última Copa de África. El recurso solicita al TAS que deje sin efecto la resolución de la CAF de otorgar el título a Marruecos y que declare campeón de la competición a Senegal.

El tribunal indicó en un comunicado que el recurso reclama también la suspensión inmediata del plazo para presentar el escrito de apelación, hasta que la decisión de la CAF sea notificada con sus fundamentos completos, ya que resolución dictada el 17 de marzo fue únicamente la parte dispositiva (u operativa).

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De acuerdo con las normas de procedimiento del TAS, el apelante tiene veinte días para presentar su documentación de apelación con argumentos legales y los demandados tienen otros veinte días posteriores para presentar una contestación, que contenga su escrito de defensa. También señaló que en esta etapa inicial proceso, y considerando la solicitud de la FSF de suspender los plazos, no es posible anticipar un calendario procesal ni indicar cuándo se programará una audiencia.

El director general del TAS, Matthieu Reeb, aseguró que el tribunal "está perfectamente equipado para resolver este tipo de disputas con la asistencia de árbitros expertos e independientes". "Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que el procedimiento de arbitraje se lleve a cabo con la mayor celeridad posible, respetando siempre el derecho de todas las partes a una audiencia justa", señaló.

El Comité de Apelación de la CAF anuló el pasado día 17 el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declarar campeón a Marruecos por 3-0, después de los recursos de la federación de este país tras la derrota sufrida en ese partido jugado el 18 de enero en Rabat.