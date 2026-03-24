Celia Pérez 24 MAR 2026 - 12:15h.

El presidente de LALIGA ha hablado en una entrevista en L'Equipe

El sarcasmo de Simeone por el calendario del Atlético de Madrid: "Ya no sé a quién echarle la culpa"

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Javier Tebas, presidente de LALIGA, es muy claro en cada una de sus intervenciones públicas. El dirigente no se muerde nunca la lengua y transmite con claridad lo que piensa de que cada hecho, algo que ha vuelto a repetir este martes en una entrevista en L'Equipe, donde carga duramente contra el poder del PSG y señala a la UEFA por la exigencia de un calendario tan apretado.

El presidente de LALIGA criticó duramente al PSG y el modelo que representa y aseguró que si ha logrado tener tanto poder en Francia es "por el silencio de los otros". "Constato que el PSG juega un papel en los medios, sobre todo a través de BeIN Sports. Escucho lo que dicen algunos clubes, pero el poder del PSG reposa sobre el silencio de los otros, que te convierte en cómplice. El PSG tiene poder porque los demás guardan silencio. En otras palabras, si el PSG tiene tanto poder, es porque la mayoría de los clubes no dicen nada, porque no se atreven", aseguró en dicha una entrevista.

Partidario de "romper esa dinámica", arremetió contra los clubes que no respetan el fair play, financiero que suele coincidir con los 'clubes estado' que "generan pérdidas colosales año tras año", como sucede en el PSG y en el Manchester City.

"El PSG parece que se va recuperando, al menos en parte. Va en la buena dirección. Mejor tarde que nunca", aseguró Tebas, que también se mostró crítico "con el modelo de fútbol europeo y mundial que defiende" el presiente del PSG, Nasser Al Khelaifi.

Javier Tebas señala a la UEFA con el calendario

Tebas también profundizó sobre el cargado calendario de partidos y apeló a encontrar una solución. "Las competiciones europeas, que tienen cuatro jornadas adicionales, sobrecargan nuestra programación. Necesitamos encontrar un equilibrio. No estoy diciendo que debamos abandonar las competiciones europeas, ni mucho menos, pero es esencial encontrar un punto medio", señaló.