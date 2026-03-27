Basilio García Sevilla, 27 MAR 2026 - 10:43h.

El abogado valenciano, al frente de la delegación jurídica senegalesa ante el TAS

Senegal acude al TAS y se abre un nuevo escenario por el título de la Copa África y Marruecos

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El 10 de enero de 2025, el sevillismo conoció quién era Juan de Dios Crespo. La figura de uno de los abogados deportivos más afamados del mundo del fútbol irrumpía en el auditorio de FIBES, ataviado con una pajarita que le hizo más reconocible, para dar un vuelco a la situación accionarial del Sevilla FC. Hoy, el valenciano es también punta de lanza en un caso de derecho deportivo que va a marcar un antes y un después.

De lo sucedido en la final de la Copa de África, queda poco que recordar y mucho que contar de cara al futuro. Senegal se retiró del campo por entender que le estaban ‘mangando’ con un penalti señalado en su contra, regresó a los 15 minutos, Brahim Díaz lo falló y los senegaleses se acabaron llevando la final en la prórroga con un gol del exsevillista Pape Gueye, quien hoy brilla en el Villarreal CF. Meses después, la Confederación Africana de Fútbol decidió que el campeón de la Copa Africana de Naciones era Marruecos, al entender que Senegal se había retirado del partido, dándole el partido por perdido por 3-0.

Ahora, a los senegaleses -que no devuelven la Copa- les toca pelear en las más altas instancias, así que ham recurrido al TAS, y el asunto se dirimirá en el más alto tribunal de arbitraje deportivo, con sede en la ciudad suiza de Lausana.

Juan de Dios Crespo será el que lidere el equipo jurídico de Senegal, y asegura que tienen todas las de ganar. “Contamos con sólidas razones jurídicas para defender que el título pertenece a Senegal, aunque no puedo revelarlas en detalle para no dar ventaja a la estrategia de Marruecos. Nos basamos en antecedentes similares donde el TAS ya se ha pronunciado, señalando errores procedimentales y de concepto sobre cuándo termina realmente un partido. El árbitro es quien decide y, en este caso, hubo dos paradas. El árbitro decidió que el encuentro continuara y eso es fundamental para nuestra posición”, explicaba.

La figura de Juan de Dios Crespo

Y es que Juan de Dios Crespo no es una pieza más del derecho deportivo, sino que muchos le conocen como el ‘Messi’ de este campo. Un pionero que lleva en esta rama del derecho casi cuatro décadas. CEO y Director del Departamento Deportivo en Ruiz-Huerta & Crespo Abogados, que comanda junto a su esposa en su ciudad natal, este valenciano de 65 años maneja los hilos del deporte en todo el mundo, con numerosos y sonados casos que han tenido su firma.

Comenzó como abogado externo en el Valencia CF, y después ha tenido relación con numerosos clubes. Decenas de futbolistas y agentes, e incluso el Sevilla FC se puso en sus manos alguna vez antes de pasar a representar el porcentaje de A-CAP en la junta de accionistas, ese ‘paquete americano’ clave para la gobernabilidad del club que se ‘cambió de bando’ con la irrupción de Crespo.

En el caso sevillista, defendió sus intereses en la denuncia del Udinese a Morgan de Sanctis tras rescindir su contrato unilateralmente con el club italiano -fue el artífice del ‘Caso Webster’, que revolucionó el fútbol. Fue especialmente mediática su figura al ser el encargado de depositar la cláusula de rescisión de Neymar en la sede de LALIGA cuando el brasileño dejó el FC Barcelona para marcharse al PSG, pero Juan de Dios Crespo destaca otros asuntos. El ‘Caso Bosman Sudamericano’, el ‘Caso Messi’, consiguiendo que se le retirara una sanción de cuatro partidos, “otro asunto de la Roma con el Galatasaray, que se consiguió salvar”, y “casos de muertes en campos de futbol”, destacando uno en la liga egipcia con 74 muertos y otro en Senegal con ocho.