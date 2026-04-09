David Torres 09 ABR 2026 - 13:00h.

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Guido Rodríguez sigue siendo el líder del Valencia CF desde que llegó: dentro y fuera del campo. En el último encuentro contra el Celta de Vigo, en un partido en que en todo caso sus goles no permitieron sumar los tres puntos en la derrota 2-3, se estrenó como goleador en Mestalla y llamó así a la puerta de la Albiceleste justo una semana después del parón de selecciones que le dejó fuera.

El centrocampista internacional argentino del Valencia es feliz en Mestalla sigue soñando con ir a la Selección, tal y como confirmó en ElDesmarque, Guido Rodríguez hizo este domingo su primer doblete en LaLiga EA Sports, en el partido que enfrentó a los valencianistas contra el Celta de Vigo en Mestalla, y su segundo como profesional.

El campeón del mundo se estrenó como goleador con la camiseta blanquinegra adelantando al Valencia en el minuto 12 de partido al cazar un rechace en el área que convirtió en gol con un derechazo ajustado al palo y ya en el 93 marcó el 2-3 a pase de Sadiq Umar desde la frontal del área, pero el empuje final no fue suficiente.

Pese a marcar sus primeros goles con el que es su club desde el mercado invernal tras su fichaje hasta final de temporada procedente desde el West Ham inglés, el argentino no se quedó contento. "No sirven de nada los dos goles, queríamos ganar y al final con mucha bronca por el resultado”, dijo en declaraciones a DAZN. Incluso apuntó en declaraciones al Valencia que “hubiese preferido que otros hubieran marcado, pero haber ganado el partido”.

El dato de Guido Rodríguez que le coloca por delante de todos los seleccionados por Scaloni

Sin embargo, sus datos y su partido lo colocaron como el mejor futbolista sudamericano de la jornada, por delante de cualquiera de sus compañeros de la selección albiceleste (Lautaro Martínez, Ezequiel Palacios o Giulano Simeone o los metas Batalla o Dituro). Guido es, según el portal especializado Sofascore, el mejor sudamericano de las cinco grandes ligas europeas. Si mantiene este nivel, será difícil que el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, que además reside en España, no termine planteándose si vuelve a contar con él o, al menos, teniendo que dar una explicación si finalmente lo deja fuera.

La empresa es complicada, Guido lo sabe, "soy realista", confesó en ElDesmarque. "A ver, hay una realidad: la lista salió hace poco y no estuve. Y que dejé de ir hace un tiempo, también cuando en Inglaterra había dejado de jugar. Sé que por ahí es complicado porque no entré en esta última lista, pero realmente el ir a la selección y, más como lo sentimos nosotros los argentinos, yo nunca voy a perder las esperanzas de hacerlo. Ahora estoy jugando, me estoy sintiendo bien y la verdad que tengo ganas. Te mentiría si te diría que no, tengo ganas de estar en esa última lista para el Mundial". Jugando así está más cerca. ¿Le dará tiempo?