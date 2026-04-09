David Torres 09 ABR 2026 - 16:07h.

"Más que oportunidades... muchas veces en el Valencia me tocaba salir en otra posición y me costaba más"

Del ostracismo en Valencia a la Champions en Eindhoven: "Yarek juega con el cuchillo entre los dientes"

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ValenciaEl PSV Eindhoven se proclamó campeón de Liga por vigésimo séptima vez en la historia del club. Con una enorme ventaja sobre sus perseguidores en la Eredivisie, que se había reducido ligeramente tras dos derrotas, el trofeo fue alzado en Eindhoven por tercer año consecutivo. A falta de cinco partidos de liga, incluyendo un encuentro fuera de casa contra el Ajax, máximo campeón y eterno rival, la lucha por el título ya está decidida y lo hace con un exjugador del Valencia CF, valenciano y valencianista, que el verano pasado fue traspasado al club inglés y que ahora es pieza vital en el equipo holandés: Yarek Gasiorowski.

El joven central internacional, ante la falta de continuidad con Carlos Corberán, decidió emigrar para hacerse un hueco y lo ha conseguido. El central zurdo de Polinyà del Xúquer es fijo en el PSV y también en la sub 21 y ahora recuerda su pasado, su presente y admite que le dolió tener que salir del club de su vida. "Fue una salida rápida, tenía doble sesión con el Valencia CF a ese día. Me dijeron a mediodía, coge las maletas que nos vamos. Siempre estaré agradecido al Valencia CF, que me hizo llegar al fútbol. Estoy dolido porque es el club de mi vida, pero me he enamorado del PSV y estoy feliz", ha dicho en una extensa entrevista en la Cadena COPE, en la que cuenta además como está siendo su día a día.

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¿Qué le pasó a Yarek Gasiorowski en el Valencia CF?

Así, el futbolista explica que es feliz en Eindhoven. "Estoy contento, los compañeros han ayudado mucho a mi adaptación" y relata que su familia le "llama todos los días y viene todos los meses a verme".

Yarek recuerda que "cuando llegas, al principio vas con ganas tras cambiar de sitio. Te sientes valorado, juegas mucho partidos e incluso Champions. Cuando te sientes valorado en un sitio, juegas como sabes" y, como contraposición al ser preguntado si sintió que tuvo falta de oportunidades en el Valencia CF matiza: "Más que oportunidades... muchas veces me tocaba salir en otra posición y me costaba más. Algunos lo hice mejor y otros peor".

Yarek Gasiorowski elige la selección Española por delante de la polaca

Además, Yarek comentó las siguientes cuestiones:

¿Sigue al Valencia CF?

"Claro que lo sigo. Vi el partido contra el Celta. Está en la zona media, parecía que podía asomar la cabeza para arriba. En el fútbol hay rachas y no siempre se puede ganar. No vivo el día a día en club, todos sabemos lo que es el Valencia CF y seguro que a la afición no le gusta donde está. Todos sabemos lo que es el club y ojalá pueda estar algún día donde debe estar".

Menuda dupla podría ser Mosquera (que está en el Arsenal) y Yarek...

"Ojalá hubiera coincido más con Cristhian. Ahora me ha dejado un poco tirado en la selección (risas). He jugado mucho con él en la sub-21. En el Valencia CF menos porque jugaba de lateral".

¿Jugará con la Selección absoluta con España o Polonia?

"Ojalá podamos jugar Mosquera y yo allí. Si algún día llega, bienvenido. Mosquera me encanta como jugador y espero que esté en el Mundial. De momento siempre he jugado con España y ahora estoy con la sub-21. Nadie sabe el futuro, pero estoy muy contento en la selección sub-21".