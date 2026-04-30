Miguel Ángel Moyá expone el cambio que invita a soñar al Atlético con el Arsenal: "Les cuesta más"

Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 08:31h.

El exfutbolista colchonero afronta la vuelta con optimismo

Giuliano acusa a Ben White de faltar el respeto al Atlético y Simeone 'evita' la tangana con el Arsenal

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Todo se decidirá en Londres. Atlético de Madrid y Arsenal, en un duelo de ida movido, igualaron a uno desde el punto de penalti. El arbitraje cobró relevancia en un primer asalto que dejó mejores sensaciones en los ingleses y sinsabor entre los colchoneros por las ocasiones erradas en el último tramo. El Metropolitano estuvo a la altura y los de Diego Pablo Simeone demostraron que pueden hacer daño al equipo de Mikel Arteta. Una primera parte de eliminatoria que basta a Miguel Ángel Moyá para apreciar un cambio que invita a soñar.

El que fuera portero del conjunto rojiblanco durante cuatro años analizó la actuación madrileña ante el conjunto gunner. Miguel Ángel Moyá, en el espacio Noche de Champions de Movistar Plus, también tuvo tiempo para mojarse en el penalti señalado a Dávid Hancko: "Para mí es un contacto muy leve para pitar penalti. Tiene que ser algo más para pitarlo. Algo de... penaltito".

Miguel Ángel Moyá y un cambio que invita a soñar en el Atlético-Arsenal

Una vez visto el encuentro, el ahora tertuliano compartió sus sensaciones lanzando la vista atrás: "Y hay un precedente que es el partido de la Fase Liga donde el Arsenal era otro Arsenal... y el Atleti también era otro Atleti. Un poquito con menos identidad, con las cosas menos claras, ha ido progresando durante la temporada y el Arsenal en aquel momento era una apisonadora".

Moyá profundizó su reflexión, y con ella, aumentaba su optimismo para la vuelta: "Era efectivo, rápido, contundente, marcaban goles, encajaban pocos... más o menos siguen por lo de encajar pocos goles, ya no marcan tantos, y les cuesta un poquito más encontrarse con la victoria, pero el Atlético ha progresado mucho".

Eso sí, el exportero rojiblanco cree que el desgaste físico está condicionando la versión top del Atlético: "Es verdad que ahora después de la final de Copa y estos partidos que yo llamo híbridos de LALIGA reservando muchos jugadores ha perdido un poco de fuelle y creo que siempre el termómetro del Atlético es el estado de los Giuliano y Llorente, que vimos justitos en la final de la Copa del Rey porque son muchos partidos y es inevitable".