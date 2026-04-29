El Atleti elige creer y se ven capaces de tumbar al Arsenal: "Podemos hacerlo"

Saray Calzada 29 ABR 2026 - 23:59h.

Oblak y Cardoso tienen claro que el Atleti puede ganar en el Emirates

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El Atlético de Madrid empató en casa en la ida de las semifinales contra el Arsenal. En el segundo tiempo fueron mejores que los ingleses, pero se les escapó varias ocasiones claras para marcharse con más ventaja para la vuelta. Tras el encuentro uno de los que salió a hablar fue Jan Oblak. El portero cree que el equipo rojiblanco sale reforzado en cuanto a sensaciones y se ven capaces de ganar en el Emirates.

“Las sensaciones que tengo son buenas. Tuvimos ocasiones para ganar el partido, pero no conseguimos la victoria. El equipo ha hecho buen partido. El martes tenemos que ganar y dar la mejor versión", dijo el esloveno. También destacaba que no había tenido mucho trabajo. El Arsenal consiguió hacer dos tiros a puerta, uno de ellos fue el del penalti que acabó en gol. “Está claro que somos capaces de todo, hemos hecho buen partido y podemos hacerlo. El martes tenemos que subir un poco el nivel y pasar a la final", dijo convencido Oblak.

Johnny Cardoso siguió en la misma línea que su compañero y sacaba muchas cosas positivas del encuentro a pesar del 1-1. “Creamos ocasiones en el segundo tiempo que podíamos finalizar con gol, pero partidos así son difíciles. Tenemos que mantener la misma idea de juego, controlar como controlamos y salir allí a ganar. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero tenemos mucha confianza", dijo el centrocampista.

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De la polémica arbitral ninguno de los dos quiso mojarse. Hubo tres penaltis pitados, pero solo dos ejecutados, ya que uno lo rectificó el VAR en contra del Atleti. Oblak se mantuvo en respetar al colectivo y prefirió no meterle más presión, aunque comentó que en ocasiones no saben cuándo se pitan unos penaltis y cuando no. "El árbitro no tiene un trabajo fácil y no tiene sentido meterles mas presión", comentó al respecto.