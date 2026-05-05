Álvaro Borrego 05 MAY 2026 - 13:53h.

España podría lograrla sin esperar a lo que hagan Rayo y Friburgo

Esto necesitaría el Betis en la jornada 35 para clasificarse matemáticamente para Europa

Compartir







Los resultados de la ida de semifinales permiten a España colocarse por delante de Alemania como principal favorita para obtener esa plaza adicional que permitiría al quinto de LaLiga disputar la próxima edición de la Champions League. Un premio que nuestro país podría certificar de manera matemática este miércoles, aunque para ello deban darse varias combinaciones en el Atlético de Madrid - Arsenal y en el Bayern Múnich - PSG. Unas eliminatorias para las que estarán principalmente atentos Real Betis, Getafe y Celta de Vigo, los grandes favoritos para obtener ese boleto. Las esperanzas españolas, en manos de los de Simeone... y de Luis Enrique.

Este supuesto también haría que hubiese una plaza extra para competiciones europeas, por lo que también interesa al Athletic Club, el Rayo Vallecano y Osasuna. Y es que España podría certificar matemáticamente esa plaza adicional sin ni siquiera esperar a lo que hagan el Friburgo y el Rayo Vallecano este jueves. Para lograrlo las cuentas son claras. Dependerá todo de un resultado positivo del Atlético de Madrid y uno negativo del Bayern Múnich, aunque con condicionantes.

Esto necesita hoy y mañana España

-Que el Atlético de Madrid gane al Arsenal, pase a la final de la Champions y el Bayern Múnich no elimine al PSG, aun ganando (podría ganar el partido y perder en la tanda de penaltis).

-Que el Atlético de Madrid empate con el Arsenal y se clasifique en la tanda de penaltis, además de que el Bayern Múnich empate o pierda con el París Saint Germain.

Estos serían los dos únicos escenarios posibles para que España consiga matemáticamente esa plaza adicional para la Champions League sin esperar a lo que hagan los equipos de Europa League y Conference. En cualquier caso, habría más opciones posibles en el caso de que se diesen algunos de esos resultados posibles.

Conviene recordar que cada victoria de Alemania (Bayern y Friburgo) sumará 0.286 puntos a su haber, mientras que las victorias de España (Atlético y Rayo Vallecano) valdrían + 0.250 puntos. El pase del Bayern a la final añadiría 0.214 puntos extra, mientras que el del Friburgo daría + 0.142 puntos adicionales. Por su parte, si los de Simeone alcanzan la gran final sumarán 0.1875 puntos mientras que si lo hace el Rayo obtendrán + 0.0625.

También podría conseguirlo el jueves

Si el Bayern Múnich pierde con el PSG, España podría certificar el jueves la plaza adicional Champions en estos casos:

-Si el Atlético empata el partido (pase lo que pase en los penaltis) y el Rayo se clasifica, aunque pierda.

-Que el Rayo Vallecano gane al Estrasburgo, aunque se elimine el Atlético.

Si el Bayern Múnich elimina al PSG, España podría certificar el jueves la plaza adicional Champions en estos casos:

-Que Atlético pase a la final(aunque empate), que el Rayo pase -empatando- a la final y que el Friburgo pierda.

-Si el Friburgo gana, pero que sea eliminado, el Atlético se mete en la final y el Rayo gana al Estrasburgo.

-Que el Atlético empate y sea eliminado, que el Rayo gane y se meta en la final, y que el Friburgo empate, pero quede eliminado.