Saray Calzada 28 ABR 2026 - 20:50h.

Mikel Arteta habló del Atlético de Madrid y de los peligros que tienen

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Mikel Arteta ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa al partido contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions. El entrenador del Arsenal ya se ha enfrentado a los colchoneros esta temporada y en esa ocasión les ganaron por goleada, pero hay un precedente al que se pueden aferrar los del Cholo Simeone y es que la temporada pasada los 'gunners' ganaron al PSG en la fase de grupos, pero no después en la eliminatoria de semifinales.

Al entrenador vasco le preguntaron por el Atleti y cómo hace frente a este tipo de partidos y alabó los puntos fuertes del equipo rojiblanco. "Es un gran equipo, muy fuertes y con un entrenador con el que llevan muchos años. Un gran estadio con grandes aficionados. Será una batalla muy dura mañana". "Siempre han sido un equipo muy competitivo, que luchan por títulos. Pueden jugar de más formas ahora que antes quizás", dijo al respecto.

También le preguntaron por los rumores de futuro de Julián Álvarez, ya que alguna vez ha aparecido el nombre del Arsenal de por medio, pero aseguró que de jugadores que no son de su plantilla no habla. Los otros dos delanteros rojiblancos también fueron protagonistas. A Arteta le preguntaron por Griezmann y Sorloth. "Es un gran jugador, ojalá podamos controlarlo mañana", dijo sobre el francés. "Es un gran jugador que ha anotado muchos goles, al igual que Griezmann, intentaremos pararlo mañana", comentó sobre el noruego.

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Arteta y la oportunidad de hacer historia

El Arsenal llega con un bajón en esta final de la temporada. Consiguieron ganar el último partido de la Premier antes de enfrentarse al Atleti, pero una serie de tropiezos le ha hecho estar empatados a puntos con el City. Ahora tiene que luchar al máximo nivel en las dos competiciones. "Queremos ganarlo todo, no nos cambia mucho. Queremos ganar mañana y después estar concentrados en el siguiente partido".

Arteta ve una oportunidad para hacer historia. "Así nos sentimos, es el escenario en el que queremos estar, nos lo hemos ganado. Tenemos la oportunidad delante de nosotros y tenemos que atacarla"