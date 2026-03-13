Cristiano Ronaldo visita el local exclusivo de Iñigo Onieva, del que es socio, tras sus polémicas palabras

Saray Calzada 13 MAR 2026 - 18:41h.

Cristiano Ronaldo también está detrás de este negocio que dirige Iñigo Onieva

La visita de Georgina Rodríguez con sus hijos al Valle de los Caídos: "La misa más bonita a la que he asistido"

Compartir







En los últimos días se habla mucho de Vega Members Club. Un local de Madrid en donde entrar está al alcance de muy pocos. Una de las figuras públicas que hay detrás de este negocio es Iñigo Onieva, empresario y marido de Tamara Falcó. Cristiano Ronaldo no se ha resistido a averiguar qué se cuece dentro de este club privado y la pasada noche del 12 de marzo lo visitaba. Negocio del que es socio junto a un empresario.

El delantero portugués seguro que tuvo buen recibimiento, pero no todo el mundo parece ser bienvenido, sobre todo si se tiene en cuenta su origen como así lo asegura su fundador. Para promocionar el local concedió una entrevista en 'El Mundo' y dio unas declaraciones que han dado mucho que hablar.

"No queremos que esto se convierta en el club de los latinoamericanos tampoco. Queremos que haya un equilibrio entre la comunidad local y la internacional", dijo Iñigo Onieva. Cristiano al ser portugués puede gozar de todas las instalaciones ya que no entra en ese colectivo que discriminaba el empresario.

Los requisitos para entrar en el club

Para acceder al local no solo vale con abrir la puerta para acceder. Tienes que pagar una mensualidad. La más cara puede alcanzar los 2.500 euros. Prima la exclusividad y tal es así que puede haber como máximo 500 miembros, de los cuales solo el 40% pueden ser extranjeros.

En club se busca la privacidad y dentro no se pueden hacer ni fotos ni vídeos. El uso del teléfono está restringido salvo en algunas zonas donde sí se permite su uso. Uno de esos lugares en donde sí se puede utilizar es el restaurante que hay dentro que se llama Casa Vega.

La imagen de Cristiano Ronaldo se produjo después de dar estas declaraciones polémicas, pero es que no ha sido una visita sin más. El portugués está detrás de este negocio junto a Manuel Campos Guallar, socio del jugador en otros negocios y empresario.