Muere Chuck Norris, leyenda del cine, la televisión y las artes marciales

Joaquín Anduro 20 MAR 2026 - 15:26h.

Chuck Norris fallece a los 86 años en Hawái

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La leyenda del cine y de la televisión Chuck Norris ha fallecido en Hawái a los 86 años, tal y como ha confirmado su familia a través de redes sociales. El cinturón negro en distintas artes marciales murió este pasado jueves tras ser ingresado en un hospital y, horas después, los suyos han confirmado el triste deceso de una de las caras más conocidas de los años 80 y 90 en la pequeña y la gran pantalla.

Nacido en Oklahoma, comenzó su carrera en el mundo de las artes marciales tras haberse formado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur. Al regresar a su país logró éxitos en distintas especialidades como el taekwondo, el Tang Soo Do o el judo, tras los que también se formó en boxeo, jiu-jitsu o kárate (además de fundar el Chun Kuk Do) antes de dar el salto al mundo del espectáculo.

La fama le llegó a Chuck Norris por su participación en El Furor del Dragón y una recordada batalla final con Bruce Lee en el Coliseo de Roma. Protagonizó películas como Delta Force o la saga Desaparecido en combate, aunque su gran éxito le llegaría con la serie Walker Texas Ranger.

En sus papeles se destacó siempre por ser un tipo duro, lo que le llevó a formar parte de la cultura popular con todo tipo de memes en los que se destacaba su fortaleza y ser capaz de superar todo tipo de retos. En agosto de 2017 su salud comenzó a resentirse tras sufrir dos infartos pero logró recuperarse hasta su fallecimiento este 19 de marzo.

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El mensaje de la familia de Chuck Norris en redes sociales

Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz.

Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un devoto marido, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas a las que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas alrededor del mundo y dejó un impacto duradero en muchas vidas.

Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que fuimos bendecidos de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos.

Sabemos que muchos de vosotros habían oído sobre su reciente hospitalización y estamos verdaderamente agradecidos por las plegarias y el apoyo que nos enviasteis.

Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo.

Gracias por amarle con nosotros.

Con amor,

La Familia Norris