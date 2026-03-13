El expresidente blaugrana, quien tomó el cargo tras la renuncia de Gaspart, ha fallecido con 85 años

El FC Barcelona ha comunicado este viernes el fallecimiento de Enric Reyna i Martínez, quien fue presidente de la entidad durante el año 2003, a la edad de 85 años. Poco después, el Real Madrid ha publicado un comunicado oficial transmitiendo su pésame a la entidad azulgrana.

Nacido en Barcelona el 15 de mayo de 1940, el Barça recuerda que Reyna "fue presidente en una época muy difícil". Entró en la junta directiva de Joan Gaspart en el año 2000 y alcanzó la vicepresidencia en 2002. En febrero de 2003, Gaspart renunció a su cargo y Reyna se convirtió en presidente interino hasta la Asamblea del 5 de mayo de 2003. Es decir, que estuvo cerca de tres meses como presidente.

"Los tres meses de Reyna en la presidencia azulgrana fueron bastante complicados, con el club bajo una grave crisis económica y con el equipo de fútbol atravesando un bache deportivo. Aun así, durante ese tiempo la entidad consiguió tres títulos en sus secciones: la Copa del Rey de baloncesto y la Copa del Rey de hockey sobre patines, además de la Copa EHF de balonmano", recuerda la entidad.

El Real Madrid reacciona a la muerte de Enric Reyna

Como suele ser habitual, el Real Madrid ha publicado este mismo viernes un comunicado oficial en el que expresan su pésame a la entidad azulgrana.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Enric Reyna, quien fuera presidente del F. C. Barcelona en el año 2003", ha publicado la entidad madrileña, que "quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a sus seres queridos" y "hace extensivas estas condolencias al FC Barcelona y a todos sus aficionados".