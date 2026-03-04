Saray Calzada 04 MAR 2026 - 14:07h.

Sydney Sweeney estuvo en el partido de Sporting de Lisboa ante el Estoril y habló de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tiene 41 años y sigue siendo un referente mundial en el fútbol. Tiene un reto a tiro y tiene entre ceja y ceja batirlo, pero ahora con la lesión puede que tarde más en cumplirlo. Levanta pasiones y admiración allá donde va. Una de las últimas que se han pronunciado ha sido Sydney Sweeney. La actriz de Hollywood ha hablado públicamente sobre el portugués.

La actriz admira su mentalidad y su dedicación a su profesión. "Cristiano Ronaldo es mi futbolista favorito. Soy muy ambiciosa y, si fuera futbolista, él sería mi modelo a seguir", comentó Sydney Sweeney tras presenciar el partido entre el Sporting de Lisboa y el Estoril.

El traspiés de Cristiano Ronaldo para conseguir su récord de los goles

Justo Cristiano no pasa por su mejor momento tras confirmarse que está lesionado. El delantero fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de fallar un penalti en el minuto 12. Jorge Jesús, su entrenador, explicó tras el encuentro que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sustituirle por precaución.

Los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación. "El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al-Nassr.

De momento no se ha establecido ningún plazo para su regreso. Cristiano Ronaldo quiere alcanzar los mil goles oficiales como profesional y le faltan 35. Con este parón en su camino puede ser que se retrase en conseguirlo. Por delante le quedan varios partidos de esta temporada con el Al-Nassr y también el Mundial con Portugal que se espera que esté si las lesiones le respetan.