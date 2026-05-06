El Betis, pendiente de cerrar un ingreso de entre 10 y 30 millones

Álvaro Borrego 06 MAY 2026 - 18:48h.

El 25% de los ingresos se obtiene en función de la clasificación en LALIGA y se reparte durante cinco años

El Betis acariciará en verano su récord de ventas

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El Real Betis todavía tiene muchas cosas en juego esta temporada. El objetivo no es otro que el de amarrar la quinta posición, lugar que puede dar una plaza para la próxima edición de la Champions League. Una posibilidad que multiplicaría por cuatro los ingresos de la entidad, aunque ser quintos no solo es vital por eso. Y es que, más allá de lo que suponga a nivel clasificatorio, entre ser quintos y décimos también hay mucha diferencia en lo que se refiere a los ingresos que reparte LALIGA. En concreto, 20 millones que desde luego no son nada desdeñables en estos tiempos que corren en el fútbol.

Conviene recordar que el 25% del reparto de los derechos televisivos va en función de la clasificación final de cada equipo. Por lo tanto, no es lo mismo ser quintos que séptimos o décimos. Según viene recogido en el Real Decreto-ley 5/2015, la ley establece que un 50% del reparto de los derechos televisivos se distribuye a partes iguales. El otro 50% se divide en dos: una parte en lo que es la denominada implantación social (un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas), y la otra parte de ese segundo 50% va en función de la tabla clasificatoria. Es decir, un 25% del total.

Si nos basamos en el reparto de la temporada anterior (es una estimación), al 5º clasificado le corresponden unos 30,6 millones de euros. A partir de ahí, los ingresos descienden. 23,81 al sexto, 17 millones al séptimo, 11,9 al octavo y 10,21 al décimo.

Por poner un ejemplo, si el Real Betis amarrase esa quinta plaza percibiría unos siete millones más que el sexto, además de todo lo que suponga a nivel clasificatorio para competiciones europeas. Conviene recordar, eso sí, que el dinero ganado por méritos deportivos se cobra en cinco temporadas y de la siguiente manera: 35% de esos 30 millones se percibirían la próxima temporada. El 20% dentro de dos años y así hasta llegar a los cinco: 15%, 15% y 15%.