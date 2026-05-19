LaLiga no ha dado autorización para retransmitir el posible ascenso en la explanada

El Big Data aclara el play off y el ascenso directo

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El RC Deportivo de La Coruña puede volver a Primera División el próximo domingo. Pero no será en casa, con su afición, sino visitando al Real Valladolid en el José Zorrilla. La idea del club era poner pantallas gigantes en la explanada de Riazor para que miles de hinchas pudieran presenciar en directo el posible ascenso. Por contra, han recibido una respuesta negativa por parte de LaLiga.

El organismo presidido por Javier Tebas no ha autorizado la retransmisión del partido a través de pantallas gigantes. De momento, el club no ha dado demasiados detalles al respecto, pero se entiende que se debe a motivos de audiencias y derechos televisivos.

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El Dépor ha anunciado la afición podrá seguir "a través de una retransmisión especial del Dépor Live". Pero para ver el partido, eso sí, deberá conectar con LaLiga Hypermotion TV, el canal encargado de la retransmisión.

Qué necesita el Deportivo de La Coruña para ascender

Las cuentas del Dépor son claras y ni siquiera necesita mirar a otro estadio: si gana en Valladolid, estará en Primera. Fácil y sencillo. Jugarán, además, ante un equipo que no se juega absolutamente nada en estas dos últimas jornadas, por lo que lo tiene en su mano.

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En caso de empatar en el José Zorrilla, la ecuación se complicaría, ya que necesitaría que Almería, Málaga y UD Las Palman no ganen sus partidos. Además, el cuadro gallego recibirá en la última jornada a Las Palmas, por lo que se antoja trascendental lograr el ascenso este mismo fin de semana.

Cabe recordar que el Dépor tiene 3 puntos de ventaja sobre el Almería y le gana el goal-average particular. Además, saca 5 puntos de venta a Málaga y Las Palmas. Con los malagueños tiene perdido el goal-average particular y con los canarios, de momento, empatado a falta de la última jornada.