Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 00:02h.

Primera sesión preparatoria del Mundial en Tennessee

Mr. Asubío explica las cinco nuevas normas del fútbol para el Mundial: dos en el VAR y tres para evitar pérdidas de tiempo

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La Selección Española ha afrontado su primer día de entrenamientos en Chattanooga con dos visitas muy especiales para los futbolistas de Luis de la Fuente. Primero, con una charla arbitral por parte del instructor FIFA Óscar Julián Ruiz para explicar las nuevas normas del fútbol que entrarán en vigor en este Mundial y, después, con un control antidopaje por parte de la organización a cuatro de los internacionales.

Cuatro futbolistas de la Roja fueron sometidos este sábado a sendos controles antidopaje por parte de FIFA en el hotel de concentración de la expedición en Chattanooga, según informó la RFEF, al igual que ya había sucedido con otros 12 en Las Rozas. No han salido a la luz los protagonistas de estas sesiones rutinarias dentro de la primera jornada de entrenamientos en el campo base en el estado de Tennessee.

Charla arbitral a los jugadores de la Selección Española

Los jugadores y el cuerpo técnico de la selección española recibieron este sábado una charla arbitral por parte del instructor FIFA Óscar Julián Ruiz, según informaron fuentes del equipo nacional español, sobre las novedades reglamentarias que se introducirán en el Mundial 2026, en el que debuta el 15 de junio ante Cabo Verde.

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Entre ellas, se castigará con tarjeta roja directa a aquel jugador que se tape la boca en la discusión con un contrario, aunque sólo será aplicada en casos de confrontación, no si dos futbolistas conversan de forma amistosa, y el ciclo de tarjetas amarillas se reiniciará al final de la primera fase y al término de los cuartos de final.

También se ampliará el uso del videoarbitraje, que podrá revisar córner concedidos por error y segundas amarillas; se establecerá un tiempo límite para sacar de banda o para que el portero reanude el juego y habrá una cuenta atrás de 10 segundos para que un jugador sustituido salga del terreno de juego, según explicó el pasado 31 de mayo a los medios el italiano Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA.

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Igualmente, se castigará con expulsión al jugador que abandone el campo "como un gesto claro de disconformidad hacia una decisión arbitral" o a cualquier miembro del equipo -ya sea futbolista o del cuerpo técnico- que incite a ello. Todas estas decisiones, según expuso Collina entonces, tienen como objetivo “limpiar el fútbol” y “aumentar el ritmo del partido”.

Todos los partidos del Mundial, además, tendrán dos pausas de hidratación de tres minutos cuando se cumpla el ecuador de cada uno de los tiempos.