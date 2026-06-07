Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 14:18h.

Álex Baena ha repasado la actualidad de la Selección Española

Álex Baena desvela la "sorpresa" con el recuerdo a María Caamaño en Chattanooga: "Ha sido un detalle muy bonito"

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Queda poco más de una semana para que la Selección Española debute en el Mundial 2026 con el partido ante Cabo Verde y los jugadores se van aclimatando a la sede de Chattanooga para llegar al 100% a ese encuentro con el combinado africano. Uno de los que podría tener su oportunidad por las bajas en ataque es Álex Baena, que ha pasado por sala de prensa y ha reconocido que no ha estado a su máximo nivel durante la temporada, generando ese "pequeño miedo" de no ir convocado.

Álex Baena, en sala de prensa en Chattanooga

Dudas con ir al Mundial: "Al final creo que todos los que estamos en la lista tenemos ese pequeño miedo de no poder estar en la lista definitiva porque somos España, tenemos millones de jugadores que se han quedado fuera que tienen un nivel altísimo para poder estar aquí. Tienes ese pequeño runrún porque a lo mejor no has dado el 100% en tu club pero siempre he tenido la confianza del míster desde que nos conocemos. Siempre he intentado dar lo mejor aquí y, siempre que he rendido en el campo, Luis me lo ha agradecido. Yo también tenía confianza en estar aquí. Creo que también me lo merecía por todos estos meses que he venido ayudando a la Selección para poder estar aquí. Por un lado estaba contento pero con ese run run que teníamos todos".

Cambios en el Mundial con desplazamientos largos: "Sí, sabemos que son distancias largas y viajes largos con poco descanso pero no son excusas. Igual que los tenemos nosotros, también las demás selecciones y estamos preparados para todo ese tipo de situaciones. Creo que nos hemos preparado muy bien en Madrid, ahora con el amistoso del próximo día también seguir preparándonos para llegar lo mejor posible al primer partido".

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Cómo llega Álex Baena y cómo llegan los 26 como grupo: "Creo que, aparte de que tenemos un grupo fantástico de jugadores, creo que llegamos todos con esa ilusión y emoción de poder hacer algo grande en este Mundial. Todos nos sentimos un poco como Rodri de poder hacer algo grande y de poder llegar lo más lejos posible".

Charla arbitral para las nuevas normas en el Mundial: "Creo que son situaciones un poco extrañas porque son situaciones nuevas que se van a incrementar en este Mundial. Esperemos que todo lo que han hablado hoy aquí en la charla se respete para todas las selecciones y que valga para que el espectáculo sea lo más bonito y fluido posible".

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Importancia a las cábalas y el ránking FIFA: "Es verdad que el empate nos dolió porque queremos ser los mejores en todo, la número uno siempre y ese empate nos fastidió un poco por perder el primer puesto. Sí, se ve siempre por las redes sociales ese tipo de cosas, pero no le damos mayor importancia. Nosotros siempre queremos ganar y ser la número uno".

Experiencia en Chattanooga: "Sabíamos desde el principio el clima que íbamos a tener aquí, el ambiente. Sabemos que en EE.UU. todo tipo de deportes son un espectáculo y tenemos que aclimatarnos lo más rápido posible. Creo que jugamos a las 12.00h. los dos primeros partidos y va a hacer mucha calor pero nos toca adaptarnos lo más rápido posible para afrontar los partidos".