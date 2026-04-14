Una baja inesperada y un regreso en la convocatoria del Real Madrid ante el Bayern

Fran Fuentes 14 ABR 2026 - 10:04h.

Raúl Asencio se suma a las ausencias de Courtois y Tchouaméni

Rubén Uría analiza el gran problema de Mbappé en el Real Madrid: "¿Por qué no vas a sentarle?"

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El Real Madrid ha hecho pública su convocatoria de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich. Álvaro Arbeloa ha citado a 23 futbolistas, entre los que hay tres bajas. Dos de ellas son de sobra conocidas, las de Thibaut Courtois, que sigue lesionado, y Aurélien Tchouaméni, sancionado en el partido de ida por acumulación de tarjetas. Sin embargo, también se ha quedado fuera Raúl Asencio, quien no viajará con el grupo. Las últimas semanas en torno a su figura han sido polémicas por un supuesto encontronazo con el entrenador, aunque fue titular frente al Girona.

Del mismo modo, la lista deja una buena noticia: el regreso de Ferland Mendy. El lateral francés regresa a la convocatoria y quién sabe si lo hará volviendo directamente al once titular, especialmente teniendo en cuenta los problemas que Álvaro Carreras tuvo con Michael Olise en el partido de ida. También está Kylian Mbappé, que ayer entrenó con normalidad pese al golpetazo de Vitor Reis. A continuación, la convocatoria al completo:

Porteros: Andryi Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Defensas: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García, Brahim Díaz, Franco Mastantuono.