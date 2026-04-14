Arbeloa ultima la 'final' de Múnich con las risas de Mbappé y Vini y el pique entre Rüdiger y Bellingham

Celia Pérez 14 ABR 2026 - 19:36h.

La última sesión del Real Madrid, en el Allianz Arena

Bellingham aclara su 'celebración de la bebida': "Salgo por Madrid, pero..."

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Tras las intervenciones de Álvaro Arbeloa y Jude Bellingham, el Real Madrid se ha ejercitado en el Allianz Arena en la que será la última sesión antes de la gran 'final' de mañana. El cuadro blanco se juega seguir vivo en Champions League y para ello tendrá que darle la vuelta al 1-2 de la ida. Una tarea nada fácil que prepara el técnico madridista en un último entrenamiento en el que ha contado con Tchouaméni, que no podrá jugar por sanción, y con todos sus hombres a excepción de Courtois, Rodrygo Goes y Raúl Asencio por lesión.

El buen ambiente a reinado en una sesión en la que se ha podido ver a Kylian Mbappé con el parche y bromeando con Rüdiger, a Vini haciendo lo propio con Trent Alexander-Arnold, y un pique entre Jude Bellingham con Rüdiger que acaba en risas.