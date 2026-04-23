Alberto Bravo 23 ABR 2026 - 14:48h.

Diez de los 16 jugadores ante el FC Barcelona jugaron en el filial del Celta

Fer López, tras la cuarta derrota consecutiva del Celta: "La racha mala se va a acabar seguro"

Compartir







VigoEl Celta de Vigo dio la cara ante el líder este miércoles en el Camp Nou. Los de Claudio Giráldez, que perdieron por la mínima con un tanto de penalti de Lamine Yamal, estuvieron muy cerca de ser el primer equipo en Liga de arrebatarle al menos un punto al FC Barcelona en su estadio en Liga. Lo hicieron apostando por A Madroa. Diez de los 16 futbolistas que participaron en el encuentro pasaron por el filial celeste. Además Claudio Giráldez presentó el once titular más joven de la temporada.

Andrei Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Fer López, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Pablo Durán, Ferran Jutglà y Hugo Álvarez formaron un once con una media de 24 años. El único jugador que superaba los 30 años era Marcos Alonso, que a sus 35 es uno de los veteranos de la plantilla. En la segunda mitad entraron Iago Aspas y Borja Iglesias, los otros dos futbolistas de mayor edad de la plantilla.

Fer López, que aún tiene 21 años, encabezaba una lista de jugadores que aún están dando los primeros pasos en el fútbol de élite. Javi Rodríguez, Hugo Álvarez, Yoel Lago con 22 años también muestran el buen estado de salud de la cantera del Celta. El resto de jugadores, salvo Andrei Radu y Ferran Jutglà, también tienen menos de 25 años.

En el once inicial, tal como destacó el Celta, un total de siete jugadores formaron parte de su filial en el pasado. Solo Andrei Radu, Marcos Alonso, Ilaix Moriba y Ferran Jutglà no jugaron en el Celta Fortuna. Además durante la segunda mitad Hugo Sotelo, Iago Aspas y Borja Iglesias engordaron el dato para alcanzar la decena de futbolistas con pasado en el filial del total de 16 jugadores que tuvieron minutos este miércoles ante el FC Barcelona.

De esos diez jugadores un total de siete son canteranos. Javi Rueda, Pablo Durán y Borja Iglesias llegaron al filial celeste tras formarse en las categorías inferiores de Málaga y Real Madrid como es el caso de Rueda, Tomiño con Pablo Durán y Valencia y Villarreal como clubes formadores de Borja Iglesias. Los tres futbolistas llegaron al filial celeste con 20 o más años.

En el banquillo Iván Villar, Manu Fernández y Andrés Antañón completaban la lista de jugadores formados en A Madroa. Los vigueses son uno de los equipos con más minutos de canteranos en Liga una temporada más junto a Athletic Club, Real Sociedad y FC Barcelona.