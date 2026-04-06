Celia Pérez 06 ABR 2026 - 14:42h.

El técnico argentino tiene a los tres disponibles para la cita de Champions

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Dejando la derrota frente al Barcelona en LALIGA ya en el pasado, el Atlético de Madrid pone el punto en el próximo encuentro frente a los de Hansi Flick en Champions League. Diego Pablo Simeone ya prepara a su equipo para la cita europea con buenas noticias dentro de la enfermería rojiblanca y este lunes se ha podido ver a Jan Oblak, Marc Pubill y Rodrigo Mendoza junto al resto de la plantilla.

Los tres se reincorporaron este lunes a los entrenamientos con el grupo, una vez superadas sus lesiones, y estarán disponibles para Diego Simeone para el partido de ida de los cuartos de final de Champions en el Camp Nou, en el que surge la duda de José María Giménez, que no se entrenó en la vuelta al trabajo.

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Los tres primeros ya formaron parte de la sesión junto al resto de sus compañeros, tras ultimar sus respectivas recuperaciones: Mendoza, de un esguince en el tobillo derecho y después de cinco partidos de baja; Oblak, de una distensión muscular en el costado que lo ha apartado de los cuatro choques más recientes del equipo; y Pubill, de una lesión en las costillas que también lo había dejado fuera de los últimos tres duelos.

Ya recuperados, en el entrenamiento de este lunes, con reparto de cargas dependiendo de si fueron o no titulares el pasado sábado contra el Barcelona, sólo tres jugadores no se entrenaron con normalidad: José María Giménez, por unas molestias del duelo con el Barcelona, y Pablo Barrios y Johnny Cardoso, por sendas lesiones musculares.

El central uruguayo es duda por ese motivo, a la espera de su evolución en las próximas horas, mientras que los centrocampistas español y estadounidense están descartados para el encuentro por sus dolencias musculares.

La plantilla del Atlético volverá a ejercitarse este martes por la mañana en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes de desplazarse por la tarde a Barcelona.