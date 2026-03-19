Basilio García Sevilla, 19 MAR 2026 - 13:50h.

El centrocampista marroquí se quedará en Sevilla durante el parón; Ez Abde sí ha sido citado

Abde y Amrabat celebran la Copa África entre vaciles de Antony en el entrenamiento del Betis

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La relación entre el Real Betis Balompié, Sofyan Amrabat y la selección de Marruecos no está siendo sencilla esta temporada, pero ahora ha vivido un capítulo más amable para los intereses verdiblancos. El centrocampista no ha sido citado por Mohamed Ouahbi en su primera lista de convocados como seleccionador, tras sustituir al ya legendario Walid Regragui, por lo que se quedará en Sevilla avanzando en su recuperación para el que será ya el último tramo de la temporada.

Ouahbi ha ofrecido este viernes su primera lista para los partidos amistosos que Marruecos jugará ante Ecuador, el viernes 27 de marzo, y ante Paraguay, el martes 31. El primero de los partidos se jugará en el Metropolitano de Madrid, mientras que el segundo será en la ciudad francesa de Lens. En estos partidos, Marruecos podrá celebrar que ha sido proclamado campeón de África por la Concacaf, después de la polémica final que ganó Senegal en la prórroga tras retirarse del campo durante unos minutos por un penalti señalado en su contra que acabó fallando el madridista Brahim.

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El que sí ha sido citado es Ez Abde, lógico teniendo en cuenta el altísimo nivel que está mostrando esta temporada, tanto en el Betis como en la selección. Además, LALIGA EA SPORTS cuenta con otros representantes como el propio Brahim u Ounahi y entra en la lista el exbético Chadi Riad, actualmente en el Crystal Palace, que no era incluido en una convocatoria desde su etapa en el Betis.

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Los roces entre Amrabat, el Betis y Marruecos

Así las cosas, se entierra el hacha de guerra entre la selección de Marruecos y el Betis, después de la polémica durante la Copa Africana de Naciones. El centrocampista verdiblanco se lesionó en el partido de la UEFA Europa League ante el Utrecht en una desafortunada jugada que dejó también a Isco en el dique seco.

Desde entonces, ninguno de los dos ha jugado con el Betis, pero Amrabat sí se marchó a tratarse a Marruecos antes de tiempo para intentar jugar una Copa de África en la que apenas sumó dos apariciones, mientras las noticias que llegaban al club sobre su estado eran pocas. O ninguna.

Tras el torneo africano, se marchó a Países Bajos a operarse, así que ya suma casi cuatro meses sin jugar. El pasado domingo estuvo en el banquillo en el partido ante el Celta de Vigo, y quizás sea este domingo cuando reaparezca en San Mamés ante el Athletic Club. Al menos, no tendrá que viajar a Marruecos de nuevo en pleno proceso de adaptación. Nadie duda de que, si está a buen nivel, no solo ayudará al Betis en el tramo final de temporada, sino que además estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección africana con más opciones.