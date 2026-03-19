Basilio García Sevilla, 19 MAR 2026 - 10:05h.

Todo el mundo pone de su parte para la remontada en la previa del partido ante el Panathinaikos

La remontada comienza en Triana y llega al vestuario del Betis; los mensajes del beticismo

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El Real Betis Balompié está ante una oportunidad única de hacer historia, pero todo pasa por la remontada ante el Panathinaikos griego. Los verdiblancos de Sevilla se quieren plantar por primera vez en unos cuartos de final de la UEFA Europa League, pero para ello arrastran la derrota del partido de ida disputado en Atenas hace una semana.

Hace falta remontar, y habrá 60.000 béticos alentando a los suyos en el Estadio de La Cartuja para ello. Todo el beticismo ha puesto en marcha la maquinaria para alentar a los jugadores, y si el ambiente que se viva en el recinto cartujano apunta a ser espectacular, en la previa todo el mundo está poniendo de su parte. Incluido el propio club.

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En la particular forma de gestionar la comunicación a través de las redes sociales, las cuentas oficiales del Betis han publicado un vídeo que, rápidamente, se ha hecho viral entre todos los aficionados al fútbol, especialmente los béticos. “Creo en ti, Betis”, es el leitmotiv de esta pieza, que puedes ver a continuación:

El texto íntegro

Si el desánimo te tienta, recuerda de dónde venimos, quiénes somos y todo lo que podemos llegar a ser.

Nuestra historia nunca se ha escrito con finales fáciles ni con guiones de seda. Nuestra grandeza se forjó en el barro, en la resistencia, en ese manque pierda que el mundo entero admira porque sólo nosotros, los que llevamos las trece barras en las venas, somos capaces de entender.

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Es un juramento de lealtad eterna ante la tempestad. Porque este escudo no vive de los resultados de ayer, vive del latido de un abuelo que enseña a su nieto a no rendirse jamás. Vive de una fe que no entiende de rachas, sino de sentimientos.

Porque cuando nosotros creemos, ellos vuelan. Porque cuando nosotros empujamos, la suerte no tiene más remedio que cambiar. Siente el escudo latir con más fuerza que nunca.

Porque mañana volverá a salir el sol, y te prometo que volverá a ser verde. Creo en ti, Betis.