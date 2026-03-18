Pellegrini pide un favor a la afición del Betis: "Es mejor para los jugadores"

Álvaro Borrego 18 MAR 2026 - 13:15h.

El técnico reconoce que sería un chasco importante no pasar, aunque confía en la mejoría del grupo

Cuánto dinero ingresará el Betis si remonta la eliminatoria al Panathinaikos

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Real Betis - Panathinaikos de este jueves. El entrenador no rehúye de las críticas y reconoce el mal momento que atraviesa su equipo, aunque se inspira en la imagen de la segunda mitad frente al Celta de Vigo para darle la vuelta a la eliminatoria. El chileno apela al espíritu de La Cartuja para colarse en los cuartos de final de la Europa League. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Pellegrini, ante una oportunidad histórica: "Lo afronto con mucha tranquilidad, que es lo que creo que hay que tener. Sería histórico pasar por primera vez a cuartos, y luego con confianza en lo que uno hace. Los jugadores son los que responden. La temporada es muy parecida a todas las que hemos hecho, con momentos mejores y peores, pero con un grupo absolutamente comprometido. Es lo que tenemos que intentar desde el primer minuto. Con la tranquilidad de saber que son 90 minutos, pero también con la intensidad que requiere".

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Qué hay que corregir respecto a la ida: "Fue un partido extraño. Tuvimos casi el 70% de posesión y creamos algunas oportunidades al principio. Quizás quedarnos con uno más fue un exceso de confianza e incluso nos bajó la creatividad que teníamos, hasta ese penalti discutible que nos hizo perder. Debemos estar creativos, intensos. No debemos hacer el segundo gol antes que el primero. El juego nuestro debe ser intenso en la recuperación y creativo con balón".

¿Está obligado a pasar? "Sin lugar a dudas que sería muy importante, pero eso hay que demostrarlo dentro del campo. Siempre he dicho que en Europa nunca hay que ver a nadie inferior. Lo acaba de demostrar el Bodo. En Europa no hay que confiarse. Es un partido contra un equipo acostumbrado a jugar competiciones internacionales. Debemos saber revertir ese 1-0 y estoy seguro que el equipo va a dar la talla. Obligación o no ya son distintas perspectivas".

Un mensaje para la afición: "Ya sabemos lo pasional que es la hinchada del Betis. Mientras más juntos estemos los 90 minutos mejor es para la confianza de jugadores. Yo dije la semana pasada que me parecía extraña tanta crispación cuando es la segunda mejor liga que estamos haciendo en estos años. Llegamos a cuartos de la Copa del Rey, estamos en octavos de Europa y me parecía extraño tanta crispación. Contra el Celta y en el derbi hubo algunas protestas. En la segunda mitad del otro día el equipo dio otra imagen y fuimos aplaudidos hasta el final en la segunda mitad. Algo estaremos haciendo mal para que la hinchada no apoye en determinados momentos. Mañana juntos estoy seguro que lograremos esta posibilidad ambiciosa de poder estar por primera vez en los cuartos".

¿Jugar con dos delanteros? "Las alternativas pueden ser muchas. Están absolutamente relacionadas con el rendimiento, la creación y la precisión del jugador. Vamos a ver mañana cuál es la mejor manera de salir, ya sea con dos delanteros, con el sistema actual... Lo veremos mañana".

¿Sería un fracaso caer eliminado? "Sería un traspiés muy importante, porque lo perderíamos en casa con nuestro público. Tenemos dos caminos para llegar la Champions. Uno sería con un título, que sería algo inolvidable para el club, y lo otro es por la Liga. Está latente la posibilidad de que el quinto vaya a la Champions y deberíamos pelear por los puntos. Sería un traspiés muy importante, pero no nos podría dejar de lado los objetivos que tenemos".

Cómo está Amrabat: "El otro día por circunstancias no necesitábamos un medio de contención, así que no tuvo minutos. Ya veremos si mañana los tiene".

La Copa África de Marruecos: "Es difícil dar una opinión. No es la mejor manera de ganar una Copa. Hay motivos reglamentarios, no es un tema que tenga conocimiento para dar una opinión. Lo mejor siempre es ganarlo en la cancha y si se produjo de otras maneras será para beneficiar las normas del deporte".